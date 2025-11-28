El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Barcelona vs Alavés

Este sábado 29 de noviembre, el Barcelona recibirá al Alavés en un partido correspondiente a la jornada 14 del LaLiga, en un juego que presenta a dos escuadras con objetivos diametralmente opuestos en la tabla de clasificación.

Por un lado, el conjunto blaugrana pelea palmo a palmo por la cima del torneo, mientras que la visita intenta encontrar la regularidad necesaria para alejarse definitivamente de la zona de peligro y consolidarse en la mitad de la tabla.

¿Cómo llegan Barcelona y Alavés a la Jornada 14 de LaLiga?

El Barcelona llega a este compromiso en una posición privilegiada, aunque con la presión de no poder ceder terreno. El equipo blaugrana se ubica actualmente en el segundo puesto de la clasificación con 31 puntos en 13 partidos disputados.

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Su balance es sumamente positivo: 10 victorias, un empate y solo dos derrotas. Además, son la maquinaria ofensiva más potente del torneo hasta el momento, habiendo marcado 36 goles, lo que les otorga una diferencia de gol de +21. Estando a solo un punto del líder, el Real Madrid (32 puntos), una victoria es obligatoria para aspirar a tomar la punta si los merengues tropiezan.

Por su parte, el Alavés vive una realidad distinta. El equipo se encuentra en el puesto 14 de la tabla general con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. Su rendimiento reciente ha sido inconsistente, sumando tres derrotas en sus últimos cinco encuentros.

Con 11 goles a favor y 12 en contra, el equipo ha mostrado dificultades para ser contundente en el arco rival, un factor que deberán corregir si pretenden sacar algo positivo en una visita tan complicada como esta.

Girona FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El pronóstico de la IA de OPTA para el Barcelona vs Alavés

En un partido que promete emociones, la Inteligencia Artificial Opta ha realizado su análisis basado en el rendimiento reciente, estadísticas históricas y métricas avanzadas como el Power Rating. Los números arrojan un escenario muy inclinado hacia el conjunto local.

De cara a este choque de LaLiga, la IA es contundente en su predicción. Al Barcelona se le otorga un 75% de probabilidades de llevarse la victoria, reflejando su superioridad en el Power Rating donde alcanzan un 95.2.

En contraste, el Alavés cuenta con apenas un 10% de posibilidades de dar la sorpresa y salir con los tres puntos, con un índice de poder de 82.3. Incluso, las opciones de que el marcador termine en empate son ligeramente superiores, pues se sitúan en un 14%.

