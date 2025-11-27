Barcelona vs Alavés: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Barcelona quiere tomar por asalto el liderato de LaLiga. Para lograr eso, deberá vencer al Alavés, que está merodeando la tabla y no termina de salir de su irregularidad para pelear por clasificar a las Copas pero consigue resultados para, hasta el momento, no sufrir de manera significativa por el descenso a Segunda.

En caso de una victoria de los de Hansi Flick, llegarán a la cima de la clasificación hasta que juegue el Real Madrid, actual líder un punto arriba de los culés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Alavés?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 10:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Spotify Camp Nou

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Alavés en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Select y fuboTV

México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN

Últimos 5 partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Chelsea 3-0 D Champions League Athletic Club 4-0 V LaLiga Celta 4-2 V LaLiga Brujas 3-3 E Champions League Elche 3-1 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Alavés

Rival Resultado Competición Celta 1-0 D LaLiga Girona 1-0 D LaLiga Espanyol 2-1 V LaLiga Getxo 7-0 V Copa del Rey Rayo Vallecano 1-0 D LaLiga

Últimas noticias del Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El partido de la décimo cuarta jornada de LaLiga significará poder tomar el control de la tabla de clasificación a la espera de lo que haga el Real Madrid el domingo ante el Girona, también en Catalunya. El Barcelona podría contar con Pedri, mientras aguarda por Ter Stegen y su vuelta tras la operación de hace algunos meses.

Últimas noticias del Alavés

Deportivo Alaves v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Inmerso en la irregularidad, con 3 derrotas en los últimos 6 partidos, los dirigidos por el argentino Eduardo Coudet está en la posición 14 de la clasificación, a 4 del descenso (Girona es el primero en ese lugar) y a 6 del Espanyol, último equipo en meterse en Europa para la próxima temporada.

Posibles alineaciones

Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

Centrocampistas: Lamine Yamal, De Jong, Marc Casadó, Marcus Rashford

Delanteros: Fermín López, Robert Lewandowski

Alavés

Portero: Sivera

Defensas: Yusi, Pacheco, Tenaglia, Jonny

Centrocampistas: Vicente, Blanco, Suarez, Aleñá

Delanteros: Boyé, Martínez

Pronóstico SI

Barcelona 2- 0 Alavés

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA