Barcelona vs Alavés: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este encuentro significará la vuelta del conjunto culé a LaLiga tras el tropiezo por 3-0 ante el Chelsea por la Champions League.
El Barcelona quiere tomar por asalto el liderato de LaLiga. Para lograr eso, deberá vencer al Alavés, que está merodeando la tabla y no termina de salir de su irregularidad para pelear por clasificar a las Copas pero consigue resultados para, hasta el momento, no sufrir de manera significativa por el descenso a Segunda.

En caso de una victoria de los de Hansi Flick, llegarán a la cima de la clasificación hasta que juegue el Real Madrid, actual líder un punto arriba de los culés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Alavés?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 10:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Spotify Camp Nou

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Alavés en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN Select y fuboTV

México

Sky Sports

Sky+

España

DAZN

DAZN

Últimos 5 partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Chelsea

3-0 D

Champions League

Athletic Club

4-0 V

LaLiga

Celta

4-2 V

LaLiga

Brujas

3-3 E

Champions League

Elche

3-1 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Alavés

Rival

Resultado

Competición

Celta

1-0 D

LaLiga

Girona

1-0 D

LaLiga

Espanyol

2-1 V

LaLiga

Getxo

7-0 V

Copa del Rey

Rayo Vallecano

1-0 D

LaLiga

Últimas noticias del Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El partido de la décimo cuarta jornada de LaLiga significará poder tomar el control de la tabla de clasificación a la espera de lo que haga el Real Madrid el domingo ante el Girona, también en Catalunya. El Barcelona podría contar con Pedri, mientras aguarda por Ter Stegen y su vuelta tras la operación de hace algunos meses.

Últimas noticias del Alavés

Deportivo Alaves v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Inmerso en la irregularidad, con 3 derrotas en los últimos 6 partidos, los dirigidos por el argentino Eduardo Coudet está en la posición 14 de la clasificación, a 4 del descenso (Girona es el primero en ese lugar) y a 6 del Espanyol, último equipo en meterse en Europa para la próxima temporada.

Posibles alineaciones

Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

Centrocampistas: Lamine Yamal, De Jong, Marc Casadó, Marcus Rashford

Delanteros: Fermín López, Robert Lewandowski

Alavés

Portero: Sivera

Defensas: Yusi, Pacheco, Tenaglia, Jonny

Centrocampistas: Vicente, Blanco, Suarez, Aleñá

Delanteros: Boyé, Martínez

Pronóstico SI

Barcelona 2- 0 Alavés

GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

