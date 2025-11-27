Barcelona vs Alavés: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Barcelona quiere tomar por asalto el liderato de LaLiga. Para lograr eso, deberá vencer al Alavés, que está merodeando la tabla y no termina de salir de su irregularidad para pelear por clasificar a las Copas pero consigue resultados para, hasta el momento, no sufrir de manera significativa por el descenso a Segunda.
En caso de una victoria de los de Hansi Flick, llegarán a la cima de la clasificación hasta que juegue el Real Madrid, actual líder un punto arriba de los culés.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Alavés?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: sábado 29 de noviembre
Horario: 10:15 (hora de EE.UU.), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)
Estadio: Spotify Camp Nou
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Alavés en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN Select y fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Últimos 5 partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
3-0 D
Champions League
Athletic Club
4-0 V
LaLiga
Celta
4-2 V
LaLiga
Brujas
3-3 E
Champions League
Elche
3-1 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Alavés
Rival
Resultado
Competición
Celta
1-0 D
LaLiga
Girona
1-0 D
LaLiga
Espanyol
2-1 V
LaLiga
Getxo
7-0 V
Copa del Rey
Rayo Vallecano
1-0 D
LaLiga
Últimas noticias del Barcelona
El partido de la décimo cuarta jornada de LaLiga significará poder tomar el control de la tabla de clasificación a la espera de lo que haga el Real Madrid el domingo ante el Girona, también en Catalunya. El Barcelona podría contar con Pedri, mientras aguarda por Ter Stegen y su vuelta tras la operación de hace algunos meses.
Últimas noticias del Alavés
Inmerso en la irregularidad, con 3 derrotas en los últimos 6 partidos, los dirigidos por el argentino Eduardo Coudet está en la posición 14 de la clasificación, a 4 del descenso (Girona es el primero en ese lugar) y a 6 del Espanyol, último equipo en meterse en Europa para la próxima temporada.
Posibles alineaciones
Barcelona
Portero: Joan García
Defensas: Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde
Centrocampistas: Lamine Yamal, De Jong, Marc Casadó, Marcus Rashford
Delanteros: Fermín López, Robert Lewandowski
Alavés
Portero: Sivera
Defensas: Yusi, Pacheco, Tenaglia, Jonny
Centrocampistas: Vicente, Blanco, Suarez, Aleñá
Delanteros: Boyé, Martínez
Pronóstico SI
Barcelona 2- 0 Alavés
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.