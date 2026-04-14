El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid

El Bayern Múnich y el Real Madrid se enfrentan este miércoles en la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2025/26, en el que es el Clásico de Europa y una de las eliminatorias más apasionantes del torneo.

En el partido de ida los alemanes se llevaron la victoria del Santiago Bernabéu. Luis Díaz y Harry Kane anotaron los goles del conjunto bávaro, y Mbappé puso el 1-2 definitivo en el marcador. Un gol que aprieta la eliminatoria y mantiene las esperanzas del equipo de Arbeloa de remontar.

¿Cómo llega el Bayern Múnich?

El conjunto alemán está atravesando un gran momento y tiene todo a favor para estar en semifinales: llegan con ventaja y además cierran la eliminatoria en su estadio.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICH | IBO OT/GettyImages

Los de Kompnay vienen de golear en la Bundesliga 0-5 al St. Pauli a domicilio. Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson y Raphaël Guerreiro fueron los goleadores en un partido en el que el técnico aprovechó para dar descanso a jugadores importantes. Harry Kane y Upamecano no jugaron ni un solo minuto, mientras que otras piezas importantes como Luis Díaz, Alphonso Davies o Jonathan Tah fueron suplentes y salieron en la segunda mitad.

El Bayern es líder destacado de la Bundesliga con 12 puntos de ventaja sobre el segundo.

¿Cómo llega el Real Madrid?

Al equipo de Arbeloa no le están acompañando los resultados y no han conseguido ganar ninguno de los tres partidos después del parón de selecciones: dos derrotas frente al Mallorca en LaLiga y el Bayern, y un empate el pasado viernes en casa ante el Girona.

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

El Real Madrid ha dicho adiós a la pelea por el título de liga, ya está a nueve puntos del Barcelona, y la única opción de título que le queda es la Champions. Por lo tanto, los blancos tienen que remontar para no decir adiós a la temporada en el mes de abril.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Bayern Múnich vs Real Madrid

El Superordenador de Opta ha hecho sus predicciones para este partido en el que el Bayern es favorito para avanzar a semifinales y las opciones de remontada del Madrid son pocas. Ambos equipos tienen una gran capacidad goleadora y se espera un partido muy abierto.

Bayern Múnich: la Inteligencia Artificial lo apuesta todo al conjunto bávaro, que siempre es uno de los favoritos al título. Según el superordenador, las posibilidades de que el Bayern gane el encuentro son del 56,6%.

Empate: el empate al final de los 90 minutos sería el resultado menos probable para la IA con un porcentaje del 20,1.

Real Madrid: las opciones de que el Madrid gane el partido son pocas, pero no es algo imposible. El superordenador le da un 23,3% de opciones de asaltar el Allianz Arena.

Al Real Madrid no le queda otra opción más que jugar al ataque para empatar la eliminatoria, pero el Bayern podría sentenciar en una contra.

IA utilizada para los pronósticos: Opta

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