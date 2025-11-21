El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el FC Barcelona vs Athletic Club

La actividad en LaLiga está de regreso tras el último parón internacional y el FC Barcelona buscará, en su regreso al Spotify Camp Nou, ganar para escalar provisoriamente a la cima de la tabla de posiciones y meterle presión al Real Madrid.

El equipo de Flick no juega en casa desde el 28 de mayo de 2023, cuando le ganó por 3-0 al RCD Mallorca por LaLiga con goles de Gavi y doblete Ansu Fati. En ese encuentro, además, se dio la despedida de dos ídolos de los fans blaugranas como lo son Sergio Busquets y Jordi Alba, hoy compañeros de Leo Messi en el Inter Miami de la MLS y jugando sus últimos partidos como profesionales tras haber anunciado sus respectivos retiros.

El Barcelona está segundo en la tabla a tres puntos del Real Madrid, y en caso de ganar tiene la oportunidad de subirse a lo más alto de la tabla de manera momentánea. En caso de que pierda el equipo de Xabi Alonso, quedarían igualados en 31 unidades cada uno metiéndole picante al cierre del 2025 en el campeonato español.

Por su parte, los dirigidos por Ernesto Valverde están séptimos con cinco victorias, dos empates y cinco derrotas, mostrando un rendimiento irregular en la primera mitad de la temporada. Vienen de ganarle por la mínima al Real Oviedo en San Mamés gracias al gol de Nico Williams, una de sus más grandes figuras.

Según la Inteligencia Artificial, el Barcelona es favorito para ganar

FC Barcelona opens its doors for fans during training day in Spotify Camp Nou Stadium of Barcelona | Anadolu/GettyImages

De acuerdo con la súper computadora Opta, los culés pegarán a los albirrojos para hilar su tercera victoria consecutiva y subirse a lo más alto de la tabla. Según los datos de la IA, el conjunto blaugrana tiene un 63.1% de probabilidades de sumar los tres puntos, con un 17.6% como triunfo para la visita y un 19.3% de chances de empate.

