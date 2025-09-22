El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Levante vs Real Madrid

El partido que promete emociones ya tiene fecha señalada. Este martes, por la sexta jornada de LaLiga 2025/26, el Levante recibirá al Real Madrid en un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas.

El conjunto granota no atraviesa un buen momento: apenas suma 4 puntos en cinco partidos (una victoria, un empate y tres derrotas) y se ubica en el puesto 16 de la tabla. La falta de regularidad ha encendido las alarmas y este cruce ante el campeón de Europa llega en un contexto de necesidad, donde los dirigidos por su entrenador buscarán recuperar confianza ante un rival de máximo nivel.

El Real Madrid, en cambio, llega con otro presente. El equipo de Xabi Alonso está metido de lleno en la pelea por la cima y sabe que no puede dejar escapar unidades frente a rivales de la parte baja. Con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior como principales armas ofensivas, el conjunto blanco buscará imponer jerarquía y asegurar tres puntos que lo mantengan en carrera por el liderato.

Será un choque de estilos opuestos: un Levante que apelará a la intensidad y al orden defensivo para resistir, frente a un Madrid que se apoya en la posesión, la calidad técnica y el peso de sus individualidades. Dos equipos con presupuestos y objetivos diferentes, pero con una necesidad compartida: sumar para no perder de vista sus metas en este inicio de campeonato.

El Real Madrid, el claro favorito para ganar el partido

Real Madrid v Espanyol - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En un partido que será correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 2025/26 , la Inteligencia Artificial Optra realizó su pronóstico y el resultado es evidente: el Real Madrid es el claro favorito a ganar con un 67% de probabilidades de éxito. Por su parte, al Levante se le otorga un 14% de chance, mientras que las opciones que el partido finalice en un empate son de 18%.

Más noticias sobre LaLiga