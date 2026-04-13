El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Liverpool y el PSG

Este martes, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain y el Liverpool se medirán en Anfield tras el 2-0 a favor del conjunto parisino en la ida disputada en el Parque de los Príncipes.

¿Cómo llega el PSG?

Khvicha Kvaratskhelia and Desire Doue (Paris Saint-Germain) | SOPA Images/GettyImages

El conjunto dirigido por Luis Enrique atraviesa un presente convincente, lidera la Ligue 1 con 63 puntos y llega fortalecido en el plano internacional luego de lo que fue la aplastante eliminación del Chelsea por 8-2 en el global de octavos de final.

En la ida ante el Liverpool, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia marcaron la diferencia en un equipo que sostiene una identidad intensa y competitiva. Su táctica deportiva, que mantiene una línea de juego sólida y ambiciosa, se respalda además por la ambición de mantener su condición de vigente campeón europeo.

¿Cómo llega el Liverpool?

El equipo de Arne Slot llega con dudas. Su rendimiento no ha sido el mismo que en la temporada pasada. En la Premier League, marcha en el quinto puesto, aunque llega con algo de impulso tras la victoria del sábado frente a Fulham.

Sin embargo, revertir un 0-2 no es algo ajeno para Liverpool, aunque tampoco habitual. En su historia en torneos UEFA, logró dar vuelta eliminatorias tras perder por dos o más goles en la ida en apenas dos de 13 oportunidades. Entre ellas, la histórica remontada ante el Barcelona en 2019.

Incluso en el antecedente reciente con el PSG, en la temporada 2024-25, la paridad fue total en resultados, y los Reds terminaron quedando eliminados en su casa tras una definición por penales.

Liverpool v PSG stats: Past meetings, Anfield record, comeback history and more 💫 — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Pronóstico de la IA para el PSG vs Liverpool

El cruce entre ambos tiene antecedentes repartidos: se enfrentaron en siete ocasiones en competiciones europeas, con cuatro triunfos para el PSG y tres para Liverpool.

A pesar de la ventaja obtenida en la ida y el contexto de jugar en Anfield, los modelos predictivos y la IA proyectan un escenario abierto, condicionado tanto por la necesidad del Liverpool de remontar como por la solidez del Paris Saint-Germain.

Liverpool: Los algoritmos le otorgan una probabilidad de victoria que ronda entre el 40% y 45%. La presión alta y el empuje de Anfield pueden ser factores determinantes, sobre todo si logra marcar en los primeros minutos.

Los algoritmos le otorgan una probabilidad de victoria que ronda entre el 40% y 45%. La presión alta y el empuje de Anfield pueden ser factores determinantes, sobre todo si logra marcar en los primeros minutos. Empate: Aparece como un escenario muy posible, con probabilidades cercanas al 25% - 30%. Un desarrollo cerrado y estratégico podría favorecer al PSG, que no necesita arriesgar en exceso.

Aparece como un escenario muy posible, con probabilidades cercanas al 25% - 30%. Un desarrollo cerrado y estratégico podría favorecer al PSG, que no necesita arriesgar en exceso. PSG: Parte con una ligera ventaja en el global y mayor estabilidad reciente, con un 30% - 35% de chances de ganar. Su capacidad para aprovechar espacios y golpear de contra lo posiciona como un rival peligroso incluso como visitante.

Recomendación de Apuesta (IA): Los modelos encuentran valor en el mercado de “Ambos equipos anotan” (BTTS), considerando la obligación ofensiva del Liverpool y la eficacia del PSG en transiciones rápidas. Un marcador como 2-1 o 1-1 aparece entre los más probables en las simulaciones.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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