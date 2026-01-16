El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Mazatlán vs Monterrey

Este viernes 16 de enero se llevará a cabo la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa entre el Mazatlán FC y el Club de Fútbol de Monterrey.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México) y 04:00 horas (España).

El conjunto mazatleco está pasando por un momento muy complicado al inicio del torneo. Han tenido bajas importantes (incluido el cambio de entrenador, ya que Robert Dante Siboldi dejó el cargo recientemente), y llegan con dos derrotas consecutivas en las primeras jornadas (contra Juárez y Puebla). Están en la parte baja de la tabla, con problemas para anotar y defender.

El cuadro regiomontano viene de recuperarse tras un mal debut (derrota ante Toluca en casa), pero ya sumó una victoria importante ante Necaxa. Bajo la dirección de Domènec Torrent, muestran mejoría, con jugadores como Iker Fimbres volviendo poco a poco, y figuras clave como Sergio Canales, Germán Berterame y compañía. Son claros favoritos por plantilla, momento y calidad.

En los últimos enfrentamientos, Monterrey domina ampliamente (más victorias en general), aunque Mazatlán logró una sorpresa en casa hace casi un año (1-0). Sin embargo, el promedio favorece a Rayados, especialmente como visitante contra equipos de la zona baja.

Rayados es el favorito para ganar en la Fecha 3

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el conjunto regiomontano es el favorito para quedarse con las tres unidades en la Jornada 3, además, ganaría con relativa comodidad. Mazatlán está muy debilitado y con poca confianza, mientras que Rayados necesita seguir sumando para no perder terreno temprano en el torneo.

Rayados es el favorito para ganar según la IA | Jam Media/GettyImages

La IA prevé un triunfo del cuadro de la Sultana del Norte siendo el claro favorito para ganar y quedarse con las tres unidades. Probablemente un Mazatlán 1-3 Monterrey (o 0-2 / 1-2, dependiendo de si los locales logran descontar).

Es un partido para que Rayados saque provecho de su poderío ofensivo y se lleve los tres puntos sin muchos problemas.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 24% para el triunfo del cuadro mazatleco, 26% para el empate y 50% de opciones para la

Pronóstico: Mazatlán 1-3 Monterrey.

