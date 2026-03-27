El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido México vs Portugal

La selección de México busca ponerse a tono de cara a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y para ello recibirá a su similar de Portugal este sábado 28 de marzo en lo que será la reinauguración del ahora conocido como Estadio Banorte, un duelo con un sabor amargo, ya que se confirmó que Cristiano Ronaldo no participará en este duelo.

Ambas escuadras llegan con presentes muy distintos, por su parte los mexicano solo han tenido duelos amistosos de un nivel bastante bajo, mientras que los lusos llegan aceitados luego de disputar el boleto en los clasificatorios de la UEFA, en donde hicieron un papel por demás sobresaliente.

La última ocasión que estas escuadras se vieron las caras fue en la Copa Confederaciones del 2017, ahí disputaron el tercer puesto de la justa y los lusos se llevaron dicho galardon al derrotar a los aztecas en tiempos extras con un marcador de dos goles por uno.

¿Cómo llega México?

Los mexicanos tienen el boleto asegurado al ser país sede, pero aún así tienen mucho trabajo por hacer de cara a esta justa. En el arranque del año tuvieron tres amitosos contra Panamá, Bolivia e Islandia, en todos sacaron un resultado favorecedor y se fueron sin recibir gol, aún así Javier Aguirre tiene mucho trabajo por hacer a la espera de que hombres como Santiago Giménez, Gilberto Mora o Edson Álvarez se recuperen de su lesión para encarar lo que viene.

¿Cómo llega Portugal?

La selección portuguesa clasificó a la Copa del Mundo después de derrotar nueve por uno a los armenios, con lo que aseguró el primer puesto del Grupo F. Siendo así su novena aparición en esta justa y lo que podría ser la última chance de Cristiano Ronaldo para lucirse frente a su fanaticada. A sabiendas de esto, llegan con un cuadro bastante sólido para enfrentar a los aztecas en su partido de preparación.

Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Pronóstico de la IA para el México vs Portugal

México : Pese a jugar de locales las posibilidades de que el Tri saque un resultado positivo de este encuentro son casi nulas, rondan entre el 15 y el 20%, por lo cual podríamos estar ante una derrota casi segura.

: Pese a jugar de locales las posibilidades de que el Tri saque un resultado positivo de este encuentro son casi nulas, rondan entre el 15 y el 20%, por lo cual podríamos estar ante una derrota casi segura. Empate : Si bien la igualada es viable, se queda entre el 28 y el 30% en cuanto a estadísticas, esto si es que Portugal no afloja el paso.

: Si bien la igualada es viable, se queda entre el 28 y el 30% en cuanto a estadísticas, esto si es que Portugal no afloja el paso. Portugal: Los dirigidos por Ricardo Martínez, aún sin Cristiano Ronaldo, llegan a este duelo como francos favoritos y es que su victoria está tasada entre el 55 y el 60% de posibilidades de darse de esa forma.

Recomendación de apuesta (IA): La cuota que mejor paga hasta el momento es que México gana con un +295 en promedio en diversas casas de apuestas, mientras que el Ambos anotan también oscina entre +185 y +200.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO