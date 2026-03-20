El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Monterrey vs Chivas

Rayados del Monterrey y Chivas de Guadalajara engalanarán la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX cuando se vean las caras este sábado 21 de marzo en el Estadio BBVA, recinto que históricamente le sienta bien a los rojiblancos y en donde han obtenido tres triunfos en sus últimos cinco encuentros.

Si bien la última ocasión en la que estas escuadras se vieron las caras en el Gigante de Acero la Pandilla se llevó el resultado gracias a un tres por uno, tenían seis encuentros antes de este en donde no lograban sumar de a tres frente a los rojiblancos.

La última ocasión en que ganaron como locales fue el 12 de agosto del 2017, cuando ambas escuadras eran dirigidas por Antonio Mohamed y Matías Almeyda. Ahí el Rebaño Sagrado cayó cuatro por uno en un encuentro dominado de principio a fin por los regiomontanos.

Nos vemos este sábado en la Casa Rayada, Pandilla.👊🏼🏟️Ⓜ️@HEB_Mexico pic.twitter.com/VIaptznxla — Rayados (@Rayados) March 19, 2026

¿Cómo llega el Monterrey?

Los Rayados no han tenido un último tercio de torneo del todo afable y es apenas suman una victoria en sus últimos cinco encuentros en el balompié mexicano, además de que fueron eliminados por Cruz Azul en la CONCACAF Champions League gracias a un marcador global de cuatro tantos por tres.

¿Cómo llega Chivas?

Chivas llega bien y de buenas a este encuentro. Viene de anotar ocho goles en una semana. Ganó tres por cero contra Santos el pasado sábado en el Estadio Akron y este miércoles le tocó recibir a León en una jornada pendiente y logró irse con un cinco por cero que los dejó como líderes en solitario del campeonato.

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Pronóstico de la IA para el Monterrey vs Chivas

Monterrey : Pese a que juegan como locales, las estadísticas arrojan que los regios tienen entre el 30 y el 35% de posibilidades de salir airosos de este encuentro.

: Pese a que juegan como locales, las estadísticas arrojan que los regios tienen entre el 30 y el 35% de posibilidades de salir airosos de este encuentro. Empate : El empate es el resultado menos viable en este encuentro, puesto que ambos equipos quieren ganar, por lo que esto oscila entre el 20 y el 25%.

: El empate es el resultado menos viable en este encuentro, puesto que ambos equipos quieren ganar, por lo que esto oscila entre el 20 y el 25%. Chivas: El Rebaño es favorito claro en este encuentro luego de sus tres triunfos consecutivos, alcanzando un 50% de posibilidades de llevarse tres puntos y mantenerse como superlíder del campeonato.

Recomendación de apuesta (IA): Hay una alta posibilidad de ver un +2.5 goles ya que ambos suelen marcar y también un Ambos equipos marcan, ya que a pesar de que los Rayados han sufrido altibajos, se van con goles en la cuenta.

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