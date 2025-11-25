El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Olympiacos vs Real Madrid

La UEFA Champions League está de regreso tras el parón internacional de noviembre y la mesa queda servida para la jornada 5 de la etapa de liguilla, donde la visita del Real Madrid al Olympiacos en Atenas será uno de los platos fuertes de la misma.

El Real Madrid viene de empatar 2-2 con el Elche, quedando así como puntero de LaLiga pero a un solo punto de diferencia del FC Barcelona, su más inmediato perseguidor, que le recortó ventaja esta fecha al ganarle por goleada al Athletic Club.

En la UCL están en zona de clasificación directa a octavos de final, y salvo una catástrofe lograrán meterse por esa vía. Eso si, vienen de perder por la mínima con el Liverpool en su visita a Anfield y en la próxima fecha enfrentarán al Manchester City.

Olympiacos FC v Wolverhampton Wanderers - UEFA Europa League Round of 16: First Leg | UEFA - Handout/GettyImages

El equipo dirigido por José Luis Mendilibar llega a este compromiso en buena forma: es el líder absoluto de la liga de Grecia con 28 puntos, producto de nueve victorias, un empate y una derrota.

En la UEFA Champions League están momentáneamente afuera de la zona de clasificación al repechaje, con dos empates y dos caídas. En este certamen han tenido que enfrentar a rivales de fuste como el FC Barcelona y el Arsenal, confeccionando así un calendario realmente complejo para sus aspiraciones.

El Real Madrid, amplio favorito para ganar

De cara a este enfrentamiento por la UEFA Champions League 2025/26, la Inteligencia Artificial Opta ha realizado su análisis y los números inclinan la balanza claramente hacia el lado visitante.

El Real Madrid cuenta con un 64% de probabilidades de llevarse la victoria, mientras que al Olympiacos se le otorga un 16% de opciones de triunfo. Por otro lado, la posibilidad de que el partido termine en empate se sitúa en un 20%.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE