El próximo sábado 18 de julio, en la cancha del estadio La Corregidora, en Querétaro, los Gallos Blancos se enfrentarán al Club América, para el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2026.

Las aspiraciones de ambos equipos son contrastantes. Mientras el conjunto azulcrema busca tener un campaña espectacular, clasificando entre los primeros cuatro lugares y ya en la liguilla ser uno de los principales candidatos para quedarse con el campeonato, el Querétaro intentará sumar la mayor cantidad de puntos, ya que incluso la fiesta grande parece estar un tanto lejos de sus posibilidades.

Y estas dos realidades polarizantes terminan por evidenciarse dentro del terreno de juego, en donde las Águilas del América, a pesar de jugar en calidad de visitante, se perfilan como los favoritos para quedarse con los primeros tres puntos del torneo. O al menos así lo indica la IA.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Querétaro vs América

Queretaro v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Probabilidades

Victoria del América: 60%

Empate: 25%

Victoria del Querétaro: 15%

Otros escenarios

Más de 2.5 goles: 52%

Menos de 2.5 goles: 48%

Ambos equipos anotan: 44%

América gana sin recibir gol: 34%

Marcadores más probables

0-2 (18%)

1-2 (16%)

0-1 (15%)

1-1 (13%)

1-0 (8%)

¿Por qué veo favorito al América? (palabras textuales de la IA)

No por una diferencia abrumadora, sino porque suele iniciar los torneos con una estructura competitiva más sólida que la mayoría de los equipos de la liga. Querétaro, al jugar como local, puede complicar el partido durante varios tramos, pero normalmente necesita ser muy eficiente para imponerse a un rival de ese calibre.

Al ser la primera jornada, también espero un encuentro con momentos de imprecisión y un ritmo irregular. Eso reduce ligeramente las probabilidades de una goleada y aumenta las opciones de un partido cerrado durante buena parte del tiempo.

Mi pronóstico final: América 2-0 Querétaro, con un 60% de probabilidad de triunfo visitante. No me sorprendería que el marcador permanezca empatado durante buena parte del encuentro antes de que la calidad colectiva termine marcando la diferencia.

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