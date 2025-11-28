El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres vs Tijuana

La misión parece imposible, pero en San Nicolás de los Garza la esperanza es lo último que muere. Tras caer por goleada en la ida, los Tigres reciben a Tijuana este domingo 30 de noviembre para cerrar los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

El Estadio Universitario será el escenario donde se buscará una remontada épica o se consumará la sorpresa del torneo.

El partido de ida en el Estadio Caliente fue una pesadilla para los de la UANL. A pesar de un inicio controlado bajo el planteamiento de Guido Pizarro, el equipo se desmoronó tras el primer gol en contra, terminando con un 3-0 adverso que deja la serie muy inclinada hacia la frontera.

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cómo llega Tigres a la vuelta?

Los Universitarios llegan heridos y contra el reloj. Habiendo finalizado la fase regular en el segundo lugar con 36 puntos y presumiendo la mejor defensiva del torneo (solo 16 goles en contra), su actuación en la ida fue irreconocible.

Para avanzar a semifinales, Tigres necesita una noche perfecta: debe ganar por tres goles de diferencia (3-0, 4-1, etc.). El empate en el marcador global les otorga el pase gracias a su mejor posición en la tabla.

¿Cómo llega Tijuana a la vuelta?

Los Xolos pisan el Volcán con pie y medio en la siguiente ronda. Clasificados por la vía del Play-In tras cerrar como séptimos con 24 puntos, supieron aprovechar cada error del rival en la ida. Los goles de Kevin Castañeda, El Ghezouani y Gilberto Mora les dieron una ventaja de oro.

El equipo fronterizo tiene un margen de maniobra amplio: avanza si gana, empata o incluso si pierde por hasta dos goles de diferencia. Su objetivo será resistir los embates iniciales y buscar un gol de visitante que obligue a los felinos a marcar cinco, lo cual sentenciaría la eliminatoria definitivamente.

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial para el Tigres vs Tijuana?

Al consultar a la Inteligencia Artificial sobre este duelo, el análisis proyecta un partido dominado por la localía, pero insuficiente para la hazaña completa. La predicción arroja una victoria para Tigres con un marcador de 2-0.

El algoritmo señala que Tigres, impulsado por su afición y la urgencia, logrará imponer condiciones y mantener su arco en cero gran parte del juego, recordando su solidez defensiva de la fase regular. Sin embargo, la IA calcula que la losa de tres goles será demasiado pesada de levantar en noventa minutos ante unos Xolos que sabrán replegarse para cuidar su ventaja global.

