El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Toluca vs Monterrey

Este sábado 6 de diciembre el Deportivo Toluca FC recibe al Club de Fútbol Monterrey en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Nemesio Diez a las 18:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

El partido de ida terminó 1-0 a favor de la Pandilla en el 'Gigante de Acero', por lo que tienen la ventaja y tendrán que ganar o empatar para avanzar a la final, cualquier derrota los dejaría fuera de la Liguilla.

Rayados se clasificó dramáticamente a semis tras remontar 3-2 al América en cuartos (con un gol agónico de Berterame). Fueron irregulares en la fase regular, pero cuentan con figuras como Sergio Ramos (defensa), Sergio Canales (creatividad) y Berterame (olfato goleador) pueden desequilibrar. Domenec Torrent busca su primera final con el club.

En el caso del conjunto escarlata, tendrán que ganar para igualar el global y avanzar por mejor posición en la tabla.

Fueron campeones del Clausura 2025 y líderes del Apertura 2025. Han sido letales en casa y sueñan con el bicampeonato, algo que solo tres equipos han logrado en la era de torneos cortos. Su ataque es demoledor: Paulinho (goleador con 12 tantos). Bajo Antonio Mohamed, priorizan el control y las contras. En cuartos de final eliminaron cómodamente a Juárez (global 2-1).

El cuadro del Estado de México domina los duelos directos en 2025 (6-2 en fase regular y 4-4 en cuartos de final del Clausura 2025, avanzando por posición). En Liguillas, Toluca ha ganado tres de ocho series ante los regios.

Toluca es el favorito para ganar el partido de vuelta

La IA confía en la victoria de Toluca en el juego de vuelta | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok este duelo se inclina hacía Toluca. La IA dijo confiar en la victoria de los locales, basado en el resultado de la ida, el dominio histórico de Toluca en casa y su deseo de ser bicampeón en clave, predice una victoria de Toluca por 2-1.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok este duelo se inclina hacía Toluca. La IA dijo confiar en la victoria de los locales, basado en el resultado de la ida, el dominio histórico de Toluca en casa y su deseo de ser bicampeón en clave, predice una victoria de Toluca por 2-1.

Esto daría un global de 2-2 a favor de los Diablos, avanzando a la final. Se espera un partido intenso: Rayados saldrá a presionar temprano con contragolpes, pero el calor de la afición y la precisión de Paulinho inclinarán la balanza.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 52% para el triunfo de los escarlatas, 24% para el empate y 24% de opciones para el cuadro regiomontano.

Pronóstico: Toluca 2-1 Monterrey.

