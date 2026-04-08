Pronósticos de la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League: Jornada 8/4

Los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 han comenzado. En la jornada del martes se disputó el clásico por excelencia del fútbol europeo. El Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane, pero el gol de Mbappé metió al Madrid en una eliminatoria que se resolverá el próximo miércoles en el Allianz Arena.

El otro partido se disputó en Lisboa entre el Sporting CP y el Arsenal. El conjunto gunner tomó ventaja en la ida tras ganar con un gol en el tiempo de descuento de Kai Havertz. El Emirates Stadium definirá al semifinalista.

Y para este miércoles se completan los partidos de ida con dos duelos de nivel. El FC Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Atlético de Madrid, mientras que en el Parque de los Príncipes se jugará el PSG vs Liverpool.

Estos son los pronósticos de Sports Illustrated para los partidos de ida de este miércoles.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP



El FC Barcelona y el Atlético de Madrid son dos equipos que se conocen muy bien. Ambos vienen de enfrentarse el fin de semana en LaLiga en el Metropolitano, en un partido que acabó con victoria azulgrana (1-2). Y esta temporada ya se enfrentaron también en las semifinales de la Copa del Rey en una vibrante eliminatoria. El partido de ida acabó en una goleada 4-0 a favor del equipo de Simeone, y en la vuelta los de Hansi Flick trataron de empatar la serie pero se quedaron a un gol. En el global, los rojiblancos ganaron 3-4 pasando a la final del torneo.

El de hoy será el quinto encuentro de la temporada entre ambos equipos, y el martes se cerrará la eliminatoria de cuartos con el seto enfrentamiento.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El Barça acabó la fase de liga entre los ocho primeros y goleó al Newcastle en octavos de final (8-3), mientras que los rojiblancos superaron primero en el playoff al Brujas (7-4) y en octavos al Tottenham (7-5). Al haber derrotado al equipo inglés, el Atleti consiguió el factor cancha y la vuelta se jugará el próximo martes en el Metropolitano.

Los partidos entre estos dos equipos son emocionantes y prometen goles y espectáculo. Sea cual sea el resultado, la eliminatoria quedará abierta para la vuelta.

Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

PSG vs Liverpool

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

El último partido de estos cuartos de final será el que enfrente a dos viejos conocidos: el PSG y el Liverpool. Ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final de la pasada temporada. El conjunto red ganó el partido de ida en París (0-1), pero en la vuelta el PSG se impuso por idéntico resultado mandando la eliminatoria a la prórroga. En la tanda de penaltis, el equipo de Luis Enrique ganó 1-4 y se acabaría proclamando campeón del torneo por primera vez en su historia.

En esta ocasión, la dinámica de los dos equipos es diferente a lo visto hace un año. El PSG parece que poco a poco va mejorando y se posiciona como uno de los candidatos al título. En la ronda de octavos no tuvo ningún problema para deshacerse del Chelsea al que ganó por un global de 2-8.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSG | OLI SCARFF/GettyImages

El Liverpool no es el mismo de la pasada temporada, donde acabó líder de la fase liga. En este curso fue el tercer clasificado y en la Premier está haciendo una irregular campaña que le ubica en la quinta posición. Los reds vienen de eliminar al Galatasaray en octavos. Tras perder 1-0 el partido de ida en Turquía, en la vuelta ganaron 4-0 en Anfield.

La mejora del PSG unido a la irregularidad del Liverpool hace pensar que los franceses se impondrán en este primer choque.

Pronóstico: PSG 3-1 Liverpool

Pronóstico ida cuartos de final: 8/04

Hora de inicio Partido Pronóstico 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP FC Barcelona vs Atlético de Madrid 3-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP PSG vs Liverpool 3-1

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