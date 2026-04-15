Pronósticos de la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League: Jornada 15/4

Los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 están en marcha. El día de ayer se disputaron los dos primeros partidos de vuelta que nos dejaron la clasificación del PSG y del Atlético de Madrid para las semifinales.

El equipo de Luis Enrique consiguió un 2-0 en el partido de vuelta y su clasificación no corrió peligro en ningún momento. En Anfield volvieron a ganar 0-2 y continúan en la pelea por defender el título que lograron hace un año.

Mientras, en el Metropolitano el Atleti llegaba con una renta de dos goles sobre el FC Barcelona, pero a los 25 minutos el equipo de Flick ya había igualado la eliminatoria con goles de Lamine y Ferran Torres. Un tanto de Lookman a los 31 minutos volvió a poner el cruce a favor del equipo rojiblanco y el marcador ya no volvió a moverse.

Ahora, el PSG y el Atlético de Madrid esperan a sus rivales de la próxima ronda. Hoy es el turno del Bayern Múnich vs Real Madrid y del Arsenal vs Sporting de Portugal.

Este artículo fue publicado originalmente en SI.

Bayern Múnich vs Real Madrid

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

La eliminatoria entre estos dos grandes de Europa se traslada al Allianz Arena de Múnich. En el partido de ida, el Bayern consiguió ganar 1-2 en el Santiago Bernabéu, pero ese gol de Mbappé hace que el Real Madrid aún tenga posibilidades de darle la vuelta al resultado.

Real Madrid CF vs FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 | Masashi Hara/GettyImages

El equipo de Arbeloa no ha ganado ninguno de los tres partidos que ha disputado tras el parón de selecciones, por lo que ha perdido toda posibilidad de luchar por LaLiga. La única opción de título que tiene el Madrid esta temporada es la Champions League.

Ambos equipos vienen con dinámicas muy diferentes y, aunque nunca hay que descartar al Madrid en Europa, las sensaciones que trasmite el equipo español no son que pueda remontar ante el Bayern en el Allianz Arena. Además, el equipo alemán está muy afinado de cara a puerta y siempre que se acercan al área crean peligro con jugadores de la talla de Kane, Olise o Luis Díaz.

Pronóstico: Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Arsenal vs Sporting de Portugal

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

El Emirates Stadium será testigo de la resolución de la eliminatoria entre el Arsenal y el Sporting de Portugal, que está 1-0 a favor del equipo inglés gracias al gol de Havertz en los últimos instantes de partido.

Sporting Club de Portugal vs Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 | David Price/GettyImages

Después de tres derrotas en los últimos cuatro partidos, el equipo de Arteta deberá demostrar su fortaleza. En esta Champions no han perdido ni un solo partido de todos los que han disputado, lo que también supone un punto a favor. El Arsenal tiene una gran oportunidad de lograr un doblete, Premier y Champions, y deberá sentenciar la eliminatoria cuanto antes para no pasar apuros a final de partido.

Enfrente tendrá a un Sporting que cuenta con jugadores de calidad como Luis Suárez o Trincão, siempre dispuestos a llevar el partido a su terreno y tratar de dar la sorpresa. En octavos de final ante el Bodo/Glimt ya demostraron que son capaces de remontar una eliminatoria aunque en esta ocasión el partido de vuelta lo juegan como visitantes.

Pronóstico: Arsenal 2-0 Sporting de Portugal

Pronósticos Jornada 15/5

Hora de inicio Partido Pronóstico 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Bayern Múnich vs Real Madrid 2-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Arsenal vs Sporting de Portugal 2-0

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE