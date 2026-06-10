Pronósticos de Sports Illustrated Fútbol para el Mundial 2026: campeón, goleador, mejor jugador, decepción y más

La historia nos indica que todo Mundial ha tenido algo de lógica y algo de locura. Los favoritos suelen llegar lejos, casi siempre, por una cuestión de jerarquía y experiencia, pero también nos hemos encontrados con grandes sorpresas y enormes decepciones que nadie hubiera imaginado antes de que la pelota empiece a correr.



Con un torneo ampliado a 48 selecciones y un calendario más exigente que nunca, esta edición no será la excepción.

Pronósticos de Sports Illustrated Fútbol para el Mundial 2026

1. Campeón: España

Euro 2024: Spain - England | picture alliance/GettyImages

España llega como el equipo que mejor fútbol ha mostrado de manera sostenida en los últimos años. La base que conquistó la Eurocopa sigue intacta, con un grupo que combina juventud y experiencia y con una figura diferencial como lo es Lamine Yamal, quizás el futbolista más desequilibrante en la actualidad.



Con un mediocampo fuera de serie, la sensación es que La Roja ha encontrado el equilibrio perfecto entre posesión, verticalidad y talento individual. No es un camino fácil, pero apostamos a que levantará su segunda copa.

2. Subcampeón: Argentina

Argentina v Iceland - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Cuesta encontrar argumentos para dejar afuera a la vigente campeona del mundo. El equipo de Lionel Scaloni dominó las Eliminatorias sudamericanas, mantiene gran parte de la base que ganó en Qatar y compite como pocas selecciones en el mundo. Será posiblemente el último Mundial de Lionel y el grupo que lo ha acompañado quiere darle una nueva alegría a su líder.



La sensación es que Argentina volverá a competir hasta el final. Tiene experiencia, identidad de juego y futbolistas acostumbrados a rendir en las bajo presión. Sin embargo, defender un título mundial es una tarea gigantesca y apenas dos selecciones lograron revalidar la corona en toda la historia. Por eso el pronóstico es una nueva final para la Albiceleste, aunque esta vez cayendo ante España en el partido decisivo.

3. Mejor Jugador: Lamine Yamal

Spain v Iraq - Friendlies | Anadolu/GettyImages

Elegir a Lamine ya no es una apuesta arriesgada. A los 18 años llega al Mundial siendo la gran referencia ofensiva de España y uno de los futbolistas más determinantes del planeta. La única duda pasa por cómo se sentirá físicamente ya que llega sin rodaje producto de una lesión muscular.



Así como Mbappé brilló en Rusia 2018 con 19 años, creemos que este Mundial será el de la estrella del Barcelona.



4. Máximo Goleador: Kylian Mbappé

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Dan Mullan/GettyImages

Con la velocidad, el olfato goleador y la experiencia que tiene el delantero francés, cuesta imaginar un candidato más fuerte para quedarse con este premio.



Con 4 goles en Rusia y 8 en Qatar 2022, donde se quedó con la Bota de Oro, ya acumula 12 y va por el récord absoluto de Miroslav Klose con 16.

5. Mejor jugador joven: Désiré Doué

New Zealand v France: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 4 | Alex Livesey/GettyImages

Sacando a Yamal, quien sigue siendo joven, en esta categoría nos inclinamos por el delantero del PSG bicampeón de la Champions con tan solo 21 años.



Rápido, desequilibrante y capaz de jugar en varias posiciones ofensivas, cuenta con la ventaja de jugar en una selección repleta de calidad. El Golden Boy 2025 está destinado a ser una de las grandes figuras de esta Copa.

6. Mejor arquero: Dibu Martínez

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Si Argentina vuelve a estar entre los grandes protagonistas del Mundial, hay muchas posibilidades de que Emiliano Martínez tenga mucho que ver. No solo porque sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo, sino porque el Dibu parece estar hecho para este tipo de torneos.



Más allá de sus cualidades técnicas, lo que realmente lo diferencia del resto es su impacto emocional. Transmite una confianza enorme a sus compañeros, juega con una personalidad que intimida a los rivales y suele crecer cuando la presión es máxima. En los cruces mano a mano, especialmente si hay penales de por medio, Argentina ya sabe que tiene una ventaja con él bajo los tres palos.

7. Revelación: Colombia

Argentina v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

La selección cafetera dejó buenas sensaciones durante el ciclo previo al Mundial y cuenta con una mezcla muy interesante de futbolistas experimentados y jóvenes en crecimiento. No tiene la presión de las grandes potencias, algo que lo puede liberar a la hora de jugar partidos decisivos.



No sería extraño verla eliminar a algún gigante en las rondas de playoffs o incluso quitarle el primer puesto del grupo a Portugal. El subcampeón de América cuenta con talento y mentalidad para llegar lejos.

8. Decepción: Inglaterra

England v Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

A excepción de Rusia 2018 donde alcanzó semifinales, cada Mundial empieza con la misma pregunta: ¿será esta la vez que Inglaterra cumpla con las expectativas? Y la respuesta suele ser que no. Cuenta con un plantel lleno de estrellas y nombres rutilantes, pero el equipo sigue generando dudas cuando llegan los partidos que realmente importan.



Con tanta presión a cuestas y una llave que promete cruces exigentes, creemos que no irá más lejos de los cuartos de final. Y para las expectativas en torno a este seleccionado, eso sería una gran decepción.