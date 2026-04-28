Pronósticos para los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League entra en su recta decisiva de la temporada y habrá duelo de gigantes en París y en Madrid, escenarios de dos cruces que abrirán la serie hacia la final europea; cuatro equipos, dos boletos a la final y la certeza de que empezarán a definirlo todo desde la ida.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Además, el contexto competitivo influye de manera decisiva en los cruces. Mientras algunos llegan con el desgaste de pelear los estandartes de sus ligas domésticas, otros arriban con mayor frescura y margen para planificar en los táctico y estratégico.

Así es como Sports Illustrated predice que se desarrollarán los partidos de ida de las semifinales

Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich

FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final | F. Noever/GettyImages

Martes 28 de abril

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El encuentro se perfila como el más atractivo de la serie, ambos llegan como los máximos goleadores del torneo, con propuestas ofensivas que dan lugar a imaginar una eliminatoria más abierta y perspicaz.

El conjunto parisino, vigente campeón de La Orejona, mostró solidez en las rondas previas y mantiene la ambición de repetir el título, algo que solo el Real Madrid logró en la era moderna reciente. Del otro lado, el Bayern arrasó en la Bundesliga y llega con una ofensiva desequilibrante.

En el antecedente más reciente entre ambos, los alemanes dominan el historial, sin embargo, el contexto actual de los equipos sugiere una paridad absoluta.

Pronóstico: PSG 2-2 Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Arsenal

Miércoles 29 de abril

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

En el otro cruce, el Atlético de Madrid recibe al Arsenal en un duelo que mezcla intensidad, estrategia y un contexto anímico excepcional.

El conjunto de Diego Simeone llega fortalecido tras eliminar a un rival de peso como el FC Barcelona y recuperar sensaciones como local. Con una identidad deportiva que evolucionó más allá del tradicional bloque defensivo, los rojiblancos combinan el orden de la última línea con momentos de agresividad ofensiva.

El Arsenal, en cambio, atraviesan una temporada irregular. A pesar de su potencial y de haber mostrado un nivel destacable durante la campaña en la Premier League, el desgaste empieza a hacerse notar en un equipo que pelea en varios frentes. Aún así, el objetivo de volver a una final europea después de dos décadas está claro.

Por eso, el Metropolitano será un factor determinante. Para los ingleses, sostener la serie con vida será clave pensando en la revancha en Londres.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Arsenal

Pronósticos para los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League

Hora de inicio Partido Pronóstico 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP PSG vs. Bayern Munich 2-2 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Atlético Madrid vs. Arsenal 2-1

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