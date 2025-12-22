Dos jóvenes de Cruz Azul están en vías de salir durante el mercado invernal. La directiva analiza cesiones para que ambos futbolistas sumen rodaje competitivo. La opción más avanzada aparece desde Puebla, club que ya preguntó condiciones y escenarios.

Los jugadores en cuestión son Mateo Levy y Jaziel Mendoza, dos perfiles formados en 'La Máquina' que buscan continuidad. En La Noria existe apertura para facilitar préstamos, entendiendo que el crecimiento deportivo pasa por minutos sostenidos en primera división.

Puebla ve en ambos una oportunidad de mercado coherente con su proyecto. La Franja pretende reforzarse con juventud, intensidad y proyección, sin comprometer su estructura salarial. En ese contexto, las cesiones permitirían sumar variantes sin realizar una inversión alta en fichajes definitivos durante el invierno.

En Cruz Azul el análisis es pragmático. Ninguno de los dos juveniles aparece hoy como prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón. La competencia interna en sus posiciones y la urgencia por resultados reducen sus opciones inmediatas dentro del primer equipo.

Las trayectorias recientes también explican la decisión. Levy acumula 27 partidos con el primer equipo, experiencia que lo coloca en mejor punto de maduración competitiva. Mendoza, en cambio, apenas registra dos apariciones, por lo que una cesión representaría un salto importante para acelerar su adaptación al ritmo de la liga.

Desde Puebla consideran que ambos podrían complementar la plantilla, aunque el plan no necesariamente implica cerrar por los dos. El club evalúa necesidades puntuales y disponibilidad de cupos, además de los tiempos administrativos para concretar préstamos que incluyan minutos garantizados y seguimiento deportivo.

Cruz Azul, por su parte, no pretende desprenderse del control formativo. La idea es cederlos sin opción de compra, mantener derechos federativos y evaluar su evolución a corto plazo. El objetivo es que regresen con mayor madurez táctica y física, listos para competir por un lugar real.

La decisión final aún está en curso. Las próximas semanas definirán si Puebla concreta uno o ambos movimientos y bajo qué condiciones. Mientras tanto, en La Noria priorizan el desarrollo de sus talentos, conscientes de que el rodaje externo puede ser clave para fortalecer su patrimonio deportivo a mediano plazo.