¿Pueden sancionar al FC Barcelona tras la denuncia del Atlético de Madrid?

La disputa entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por el futuro de Julián Álvarez dejó de ser únicamente una cuestión de mercado.

Según informó la Cadena COPE, la institución madrileña presentó una denuncia formal ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol al entender que el conjunto azulgrana habría iniciado conversaciones con el futbolista cuando todavía mantiene contrato vigente con el club rojiblanco.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona president Joan Laporta has confirmed that the club has sent an offer to Atletico Madrid for Julian Alvarez:



"We have made an offer for Julián Álvarez. Let's hope they reconsider and accept it." pic.twitter.com/O5xvFbEthv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 1, 2026

Por ende, la entidad colchonera solicitó la apertura de un expediente disciplinario para que ambos organismos analicen si existió una infracción a la normativa que regula las negociaciones entre clubes y jugadores.

¿Qué podría ocurrir si se comprueba una irregularidad?

Las reglas de la FIFA establecen que un club no puede negociar directamente con un futbolista que tiene contrato en vigor sin la autorización previa de su institución, salvo que el vínculo esté próximo a finalizar. Si la denuncia avanza y se demuestra una vulneración de esa normativa, el Barcelona podría enfrentarse a una sanción disciplinaria, cuya gravedad dependerá de la investigación y de las pruebas presentadas.

Aún así, hasta el momento, ni la FIFA ni la RFEF se pronunciaron públicamente sobre la presentación realizada por el Atlético.

Una negociación completamente estancada

Más allá de la denuncia, las diferencias económicas entre ambos clubes siguen siendo muy importantes. El Barcelona considera a Julián Álvarez como una de sus grandes prioridades para reforzar el ataque, pero la propuesta presentada hasta el momento fue rechazada por el Atlético.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

La oferta rondaba los 100 millones de euros, además de incluir pagos diferidos. Sin embargo, desde el Metropolitano únicamente analizarían una transferencia cercana a los 150 millones de euros y con el pago al contado.

Asimismo, el entorno del propio jugador habría manifestado su intención de continuar su carrera en España, aunque el Atlético mantiene el control absoluto de la situación y no tiene intención de facilitar su salida.

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