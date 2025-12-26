Pumas blinda a Jorge Ruvalcaba para este mercado de invierno

La directiva de Pumas UNAM ha tomado una postura firme respecto al futuro de Jorge Ruvalcaba, su futbolista más determinante en el último año. Ante el crecimiento sostenido del atacante, el club universitario decidió blindarlo con una valoración elevada para frenar salidas prematuras.

Ruvalcaba, de 24 años, ha despertado interés real dentro y fuera de México. Su perfil explosivo, capacidad para jugar por ambos costados y constancia ofensiva lo han colocado en el radar de clubes de la Major League Soccer y de distintas ligas europeas que siguen de cerca su evolución reciente.

En la Liga MX, el nombre del extremo aparece con fuerza en agendas de peso. Rayados de Monterrey y Toluca han sondeado a su entorno para conocer condiciones, conscientes de que se trata de un futbolista capaz de marcar diferencias inmediatas en planteles aspirantes al título.

La respuesta desde Ciudad Universitaria ha sido clara. Pumas no pretende desprenderse de su estelar salvo que se cumpla una condición específica: el pago íntegro de una cláusula que ronda los 10 millones de dólares. Esa cifra busca proteger al club ante un mercado interno que suele encarecer operaciones entre equipos mexicanos.

La postura universitaria también responde a una lógica deportiva. Ruvalcaba es pieza central del proyecto, referente ofensivo y símbolo de una camada que busca devolver protagonismo a Pumas. Perderlo sin una compensación acorde sería, desde la óptica directiva, un retroceso en la planificación de mediano plazo.

Sin embargo, el escenario cambia cuando el interés proviene del extranjero. Fuentes cercanas al club reconocen que, para Europa, la salida podría negociarse por una cifra menor, entendiendo el valor formativo y de proyección que implicaría colocar a Ruvalcaba en una liga del viejo continente.

Esa flexibilidad no es casual. Pumas mantiene una política histórica de facilitar el salto internacional de sus talentos cuando el proyecto deportivo es sólido y beneficia al jugador. En ese contexto, una oferta europea bien estructurada podría encontrar mayor apertura que un movimiento local dentro de la Liga MX.

