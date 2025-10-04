Pumas vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El partido de esta Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX sin lugar a dudas será el que disputarán dos de los llamados grandes. Pumas de la UNAM recibirá a las Chivas de Guadalajara en búsqueda de volver a sumar, ya que en las últimas semanas no ha podido hacerlo, mientras que el chiverío parece haber encontrado el camino.
Los universitarios vienen de dos descalabros consecutivos, el primero propinado por los Bravos de Juárez en el Olímpico Benito Juárez, ahí cayeron tres goles por uno y la derrota más reciente se las otorgó el Club América en el llamado Clásico Capitalino, ahí los de Coapa los dejaron en el camino con un cuatro por uno devastador.
Por su parte el Rebaño Sagrado después de su estrepitosa caída contra el Toluca, retomó la senda del triunfo y derrotó tres por uno al Necaxa en el Estadio Akron, para después viajar a Puebla y vencerlos en el Cuauhtémoc dos goles por cero, en partido que tuvo que ser aplazado un día por cuestiones climatológicas.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pumas vs Chivas?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Horario: 21:00hs (Este de Estados Unidos), 03:00hs (España día siguiente) y 19:00hs (México)
¿Dónde se podrá ver el Pumas vs Chivas en TV y streaming online?
Estados Unidos: TUDN USA y Univisión
México: Canal 5 y TUDN
Streaming: Vix Premium, TUDN.com y UnivisiónNOW
Últimos 5 partidos de Pumas
Rival
Resultado
Competición
América
4-1 D
Liga MX
Juárez
3-1 D
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Mazatlán
1-4 V
Liga MX
Atlas
1-0 V
Liga MX
Últimos 5 partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Puebla
0-2 V
Liga MX
Necaxa
3-1 V
Liga MX
Toluca
0-3 D
Liga MX
Tigres
0-0 E
Liga MX
América
1-2 V
Liga MX
Últimas noticias de Chivas
Lo que parecería una completa enfermería, podría dejar de serlo y es que al parecer Erick Gutiérrez se ha recuperado de su lesión y en este arranque de semana ha entrenado al parejo de sus compañeros, por lo que uno de los futbolistas que mejor lo venía haciendo con el Rebaño podría volver a las canchas frente a los Pumas. Acorde a información de TUDN y Erick López, el que podría quedarse fuera sería el 'Cotorro' González.
Posibles alineaciones de Pumas vs Chivas
Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla; Aaron Ramsey y José Juan Macías.
Chivas: Raúl Rangel; José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Bryan González, Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval; Armando González.
Pronóstico SI
Pumas 1-2 Chivas
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.