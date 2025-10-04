El partido de esta Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX sin lugar a dudas será el que disputarán dos de los llamados grandes. Pumas de la UNAM recibirá a las Chivas de Guadalajara en búsqueda de volver a sumar, ya que en las últimas semanas no ha podido hacerlo, mientras que el chiverío parece haber encontrado el camino.

Los universitarios vienen de dos descalabros consecutivos, el primero propinado por los Bravos de Juárez en el Olímpico Benito Juárez, ahí cayeron tres goles por uno y la derrota más reciente se las otorgó el Club América en el llamado Clásico Capitalino, ahí los de Coapa los dejaron en el camino con un cuatro por uno devastador.

Por su parte el Rebaño Sagrado después de su estrepitosa caída contra el Toluca, retomó la senda del triunfo y derrotó tres por uno al Necaxa en el Estadio Akron, para después viajar a Puebla y vencerlos en el Cuauhtémoc dos goles por cero, en partido que tuvo que ser aplazado un día por cuestiones climatológicas.

🇦🇹 Aquí los goles de Bryan González y Omar Govea con los que se estrenaron en la @LigaBBVAMX 🐐



🎥 @chivastvmx pic.twitter.com/aVvyBFe3cM — CHIVAS (@Chivas) September 29, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pumas vs Chivas?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Fecha: domingo 5 de octubre

Horario: 21:00hs (Este de Estados Unidos), 03:00hs (España día siguiente) y 19:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Pumas vs Chivas en TV y streaming online?

Estados Unidos: TUDN USA y Univisión

México: Canal 5 y TUDN

Streaming: Vix Premium, TUDN.com y UnivisiónNOW

Últimos 5 partidos de Pumas

Rival Resultado Competición América 4-1 D Liga MX Juárez 3-1 D Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Mazatlán 1-4 V Liga MX Atlas 1-0 V Liga MX

Últimos 5 partidos de Chivas

Rival Resultado Competición Puebla 0-2 V Liga MX Necaxa 3-1 V Liga MX Toluca 0-3 D Liga MX Tigres 0-0 E Liga MX América 1-2 V Liga MX

Últimas noticias de Chivas

Lo que parecería una completa enfermería, podría dejar de serlo y es que al parecer Erick Gutiérrez se ha recuperado de su lesión y en este arranque de semana ha entrenado al parejo de sus compañeros, por lo que uno de los futbolistas que mejor lo venía haciendo con el Rebaño podría volver a las canchas frente a los Pumas. Acorde a información de TUDN y Erick López, el que podría quedarse fuera sería el 'Cotorro' González.

🔴⚪️ UNA BUENA NOTICIA PARA CHIVAS



Guti estará de regreso para el duelo ante Pumas. Se espera más información sobre evolución de CH14 y Piojo.

La mala Cotorro podría estar en duda.@TUDNMEX @TUDNUSA @aniveldecancha_ @TudnRadio pic.twitter.com/ygX45QqjJ3 — Erick López 🛸 (@_ericklo) September 29, 2025

Posibles alineaciones de Pumas vs Chivas

Pumas: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla; Aaron Ramsey y José Juan Macías.

Chivas: Raúl Rangel; José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Bryan González, Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval; Armando González.

Pronóstico SI

Pumas 1-2 Chivas