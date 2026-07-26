Punto de encuentro en la negociación por la renovación de Vinicius Jr. con el Real Madrid

El Real Madrid está teniendo un mercado de fichajes a pura noticia, y casi todas ellas estuvieron vinculadas a las llegadas de grandes futbolistas. En cuanto a las salidas, no se ha dado ninguna de una figura rutilante, aunque el caso de Vinicius es el que tiene desvelado a José Mourinho.

Según informa el Diario AS, hubo un punto de encuentro entre el jugador brasileño y la Casa Blanca: él quiere seguir y el club quiere que él siga. Esto, negociaciones al margen, facilita todo tipo de puja económica por salario y premios.

Este medio también reporta que el incremento de sueldo pretendido por el carioca es de cinco millones más por temporada, llegando así a la cifra de 20 millones. Su última renovación se dio en 2022.

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Por supuesto que otros gigantes de Europa están a la pesca en este caso, ya que a Vinicius le queda solamente una temporada de contrato vigente con el Real Madrid. Uno de ellos es el Arsenal, que podría hacer el esfuerzo en igualar lo que el Merengue le ofrezca. En ese caso, la decisión será pura y exclusivamente del ex Flamengo.

El fichaje de Yan Diomande no sería algo pensado por si Vinicius sale, sino más bien un complemento a una plantilla actual donde el brasileño es realmente importante. El interés del Merengue por Michael Olise y Julián Álvarez, sumado al que considera un atraso salarial, hicieron que Vini se sienta poco valorado en el club, y es por eso que se plantó para intentar conseguir un incremento en su sueldo.

Viene de jugar el Mundial con Brasil, donde llegó a cuartos de final y cayó eliminado ante Noruega. En los cinco partidos que jugó marcó cuatro goles, algo que no alcanzó para guiar al Scratch al tan ansiado Hexa. Con la camiseta del Real Madrid lleva 375 partidos, con 128 goles y 100 asistencias.