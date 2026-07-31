¿Qué canteranos del América pueden destacar con este proyecto de Guillermo Almada?

En general, el estilo de Guillermo Almada favorece a futbolistas jóvenes, intensos y con personalidad que demuestran merecer una oportunidad en el máximo circuito.

Si mantiene la filosofía que mostró en Club Pachuca en su nueva etapa con Club América, es razonable esperar que el conjunto azulcrema dé más minutos a sus canteranos de los que acostumbraba en etapas anteriores, siempre que demuestren estar listos para competir al máximo nivel.

Más aún en un momento de incertidumbre financiera en el Nido en donde no han podido hacer fichajes estelares o mediáticos a los que acostumbra.

Si Guillermo Almada logra consolidar su proyecto en el América, es muy probable que la cantera gane protagonismo. A lo largo de su carrera en clubes como Barcelona de Guayaquil, Santos Laguna y Pachuca, Almada ha demostrado que no le tiembla la mano para dar oportunidades a jóvenes si responden en los entrenamientos y se adaptan a su estilo de presión alta e intensidad.

De esa manera, en la siguiente lista mencionamos a algunos canteranos americanistas que podrían beneficiarse con la estadía del entrenador charrúa.

1. Emilio Lara - Defensa/Lateral

Emilio Lara | Justin Casterline/GettyImages

En su momento parecía ser candidato a ser un jugador representante de selección mexicana y aún lo puede ser, con 25 años regresó a Coapa de su cesión en Necaxa y aún puede recuperar su mejor nivel y hacerse un lugar en el equipo.



Puede desempeñarse como lateral derecho o defensor central, posee una versatilidad muy valorada por Almada. Es fuerte en los duelos, tiene buena salida de balón y experiencia en Primera División, por lo que podría relanzar su carrera dentro de este nuevo proyecto.

2. Ramón Juárez - Defensa central

Ramón Juárez | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Otro jugador que, si bien no fue enviado a otro club desde aquella vez que fue a San Luis, hace un par de años era visto como un titular inamovible y que acudiría al Mundial 2026, pero bajó su nivel y se vio superado por su competencia.



A pesar de eso, sigue en el club y lucha por volver a ser un inamovible de la zaga, pon gran personalidad, sólido en el juego aéreo y fuerte en el marcaje. Además, ha mejorado notablemente su salida con balón. Su agresividad defensiva y liderazgo encajan muy bien con la filosofía de presión alta de Almada.

3. Dagoberto Espinoza - Lateral derecho

Dagoberto Espinoza | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Es uno de los canteranos con mayor proyección del América. En su momento fue reconvertido de mediocampista a lateral derecho por André Jardine y comenzaba a hacerse de un lugar como titular, pero una lesión le hizo retrasarse en su proceso.



Destaca por su despliegue físico, recuperación y capacidad para incorporarse al ataque. El estilo intenso y dinámico de Guillermo Almada puede potenciar mucho sus cualidades.

4. Miguel Vázquez - Defensa central

Miguel Vázquez | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro jugador reconvertido de mediocampista a central, en su momento se estaba haciendo dd un lugar con André Jardine, pero fue perdiendo participación y las lesiones le impidieron progresar.



Es un jugador con buena técnica y visión de juego. Sabe distribuir el balón y mantener la posesión. Si aumenta su ritmo e intensidad, tiene condiciones para ganarse un lugar en la rotación.

5. Franco Rossano - Lateral izquierdo

Franco Rossano | Hector Vivas/GettyImages

El jugador de 21 años se puede desempeñar como un lateral, volante o extremo por el sector izquierdo y es uno de los talentos más prometedores de las fuerzas básicas americanistas.



Destaca por su creatividad, visión de juego y calidad técnica entre líneas. Si mantiene su evolución física y táctica, tiene el perfil ideal para convertirse en un elemento importante en el sistema de Almada.

6. Patricio Salas - Centro delantero

Patricio Salas | Manuel Velasquez/GettyImages

El semestre pasado recibió muchas oportunidades de André Jardine debido a las ausencias por lesión y bajo nivel de Henry Martín.



Es un centro delantero y extremo derecho habilidoso y vertical, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Si mejora la toma de decisiones en el último tercio, puede convertirse en un futbolista muy importante.

7. Esteban Lozano - Centro delantero

Esteban Lozano | Hector Vivas/GettyImages

El jugador de 23 años regresó de su cesión en Club Puebla y con la falta de jugadores de ataque en las Águilas de buen nivel, puede ser un elemento que reciba oportunidad.



Es un delantero con movilidad, presión constante sobre la salida rival y buen olfato goleador. Almada suele potenciar a atacantes con estas características, por lo que podría dar un salto importante.

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