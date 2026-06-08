¿Qué depara el futuro este mercado de verano para Ramón Juárez?

La carrera de Ramón Juárez se ha estancado en tiempos recientes. Si bien es cierto que en algún tiempo fue visto como un zaguero prometedor y que incluso podría dar el salto de calidad a Europa, en los últimos semestres no ha pasado más allá de ser una pieza de rotación dentro del nido de Coapa.

Siendo el caso y debido a dicho rol de poco protagonismo, no se descarta que este mercado de verano de un paso al costado del América. Su destino seguiría siendo la Liga MX, donde tiene más de un pretendiente sobre la mesa, mismos que no han hecho ningún tipo de avance formal por su traspaso.

¿CAMBIARÁ DE EQUIPO ESTE VERANO? ✈️



Ramón Juárez podría ser una de las bajas del América para el Apertura 2026. El defensor analiza su situación.



👀 ESPN reveló que Atlante, Monterrey y Atlético de San Luis siguen de cerca al zaguero azulcrema. pic.twitter.com/Iz0H5ePCLh — Futbol Total (@futboltotal) June 6, 2026

El primero de ellos es el Monterrey. El cuadro del norte del país quiere hacer fuerte su base de mexicanos este mercado de verano. Siendo el caso, han puesto el nombre de Ramón en la mesa. Sin embargo, ir a los Rayados podría significar para el zaguero partir en medio de una competencia interna tan brava como en América.

También en la carrera se encuentra el Atlético de San Luis. El cuadro potosino ya tuvo algún tiempo como cedido al mexicano. Hoy, la puerta está abierta para recibirle de regreso en el plantel seguramente bajo un rol más estelar.

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La lista cierra con el Atlante de Miguel Herrera. El club recién de vuelta en la Liga MX busca refuerzos en todos sitios y el técnico mexicano ha hecho público su gusto por el perfil de juego de Juárez.

De momento, no sólo ninguno de estos clubes se ha movido formalmente por el fichaje del jugador. También se tiene que señalar que las condiciones para Ramón en América han cambiado de forma radical con la salida de André Jardine. Hoy, el central inicia desde cero con Guillermo Almada en el banquillo.