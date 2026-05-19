¿Qué depara el futuro para Edson Álvarez?

La carrera de Edson Álvarez está en un punto de emergencia importante. El mexicano fue borrado del West Ham United este año y el único destino viable sobre su mesa fue volar con destino a Turquía donde el Fenerbahçe le abrió la puerta. El rendimiento del formado en el nido de Coapa ha sido por decir lo menos, malo.

Entre lesiones y bajas de nivel, Álvarez ha podido jugar algunos escasos minutos con el subcampeón de Turquía. Para variar, días atrás se le vio encarando a la grada, hecho que le dejó fuera de las últimas jornadas de liga. Ahora, deberá buscar un nuevo destino para el siguiente mercado, pues los turcos no ejercerán la opción de compra.

🚨🇲🇽🇹🇷❌ADIÓS TURQUÍA. Edson Álvarez no continuaría con Fenerbahce



->Desde 🇹🇷 reportan que NO harán válida la opción de compra

->Le hicieron saber a Edson antes que viaje a México

->Ruptura total con afición y costo no justificado, los motivos



DETALLEShttps://t.co/vhwnjW1EcM — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 19, 2026

Edson Álvarez ya rompió filas con el Fenerbahce. Lo ha hecho antes del fin de temporada con autorización del club, quienes no le requieren más en la plantilla. Ahora mismo el contención y zaguero central ya ha reportado con la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

Antes de partir, la gerencia del Fenerbahce tuvo una charla directa con Edson. En la misma le informaron que no hay manera de que se quede en el club otro año. Los turcos descartan activar opción de compra, por lo que el mexicano deberá reportar con el West Ham luego del Mundial.

Fenerbahce SK v Konyaspor - Trendyol Süper Lig | BSR Agency/GettyImages

El escenario se complica todavía más para Álvarez tomando en cuenta el presente del West Ham. El equipo está al borde del descenso. En caso de consumarse el mismo, e incluso si no es así, todo indica que el equipo de Londres no tiene dentro de los planes al mexicano para el curso siguiente.

El Mundial es vital para Edson. Está devaluado a más no poder y la Copa del Mundo es el único torneo donde podrá reabrirse puertas en el mercado de fichajes.

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