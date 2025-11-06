¿Qué equipos clasificarán directamente a los octavos de final en la Champions según la Inteligencia Artificial?

La fase de liga en la Champions League 2025/2026 alcanzó su ecuador a mediados de esta semana, motivo por el cual la competencia por un lugar directo en los octavos de final se vuelve cada vez más intensa.

Con cuatro jornadas disputadas, el panorama empieza a definirse y algunos de los grandes clubes del viejo continente ya marcan el ritmo de la competición, a fin de culminar en el top 8 y evitar ese inoportuno repechaje, también conocido como dieciseisavos de final.

Pues tres equipos mantienen récord perfecto hasta el momento en esta Champions: Arsenal; Bayern Múnich e Inter de Milán. Efectivamente, los Gunners han sido una máquina bien engrasada en el inicio de campaña, combinando solidez defensiva con un ataque demoledor, mientras que el gigante de Baviera, líder actual del citado certamen por diferencia de goles, viene demostrando, nuevamente, su jerarquía continental; en tanto que el cuadro nerazzurri continúa en línea ascendente, demostrada con la instancia cumbre alcanzada en la edición anterior.

FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN | THOMAS SAMSON/GettyImages

A su vez el vigente campeón, PSG, y el Real Madrid, quince veces ganador del torneo de "La Orejona", también llegaban invictos a la cuarta jornada; no obstante, ambos vieron cortadas sus rachas al perder; los parisinos frente al Bayern y los merengues en Anfield Road a manos del Liverpool. Eso sí, los de Luis Enrique ocupan la quinta casilla de esta etapa inicial, mientras que los entrenados por Xabi Alonso son séptimos.

Por su parte, La Premier League reafirma su poderío en Europa, al punto que el Manchester City marcha cuarto y el Newcastle es sexto, con el Pool, tras su 1-0 ante el Madrid, trepando a la octava posición.

De ese modo, la supercomputadora de Opta realizó su tradicional predicción sobre la mayor competición de clubes de UEFA, asegurando que los ocho primeros lugares al finalizar la fase regular serán ocupados por auténticos trasatlánticos mundiales. Efectivamente, la IA cree que el Arsenal finalizará líder, seguido del Bayern Múnich, Manchester City y Liverpool, a la vez que el Inter ocuparía el quinto lugar; al tiempo que PSG, Real Madrid y FC Barcelona completarían la zona de clasificación directa a la ronda de los mejores 16.

Aún restan cuatro fechas por disputar, pero esta Champions promete emociones fuertes y una cerrada lucha por el trono entre los gigantes del balompié continental.

Equipo Posición esperada por la IA Posición actual Predicción de puntos totales Puntos actuales Arsenal 1 2 20.25 12 Bayern Múnich 2 1 19.29 12 Manchester City 3 4 18.02 10 Liverpool 4 8 17.08 9 Inter de Milán 5 3 16.88 12 PSG 6 5 16.66 9 Real Madrid 7 7 16.06 9 FC Barcelona 8 11 14.80 7

