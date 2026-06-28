¿Qué equipos clasificaron y cuáles fueron eliminados de los 16avos del Mundial 2026?

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 inició este 28 de junio con la ronda de 16avos de final. Después de una fase de grupos llena de sorpresas, tenemos a los 32 equipos que siguen con vida en su sueño por conseguir la Copa del Mundo.

Los 16avos de final arrancaron con un partido entre Canadá y Sudáfrica, primer lugar del Grupo B y tercer lugar del Grupo A, respectivamente.

En un partido con muy pocas emociones, el conjunto de la Hoja de Maple se impuso por la mínima diferencia, al minuto 90+2, con un gol de Stephen Eustaquio.

De esta manera, Canadá, uno de los tres anfitriones de la justa mundialista, aseguró su lugar en los octavos de final, mientras que los Bafana Bafana se convirtieron en la primera escuadra en ser eliminada en la ronda de los 32.

South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Emilee Chinn/GettyImages

En esta etapa del certamen también tendremos enfrentamientos impredecibles y de gran categoría como el Brasil vs Japón, el Países Bajos vs Marruecos, el Costa de Marfil vs Noruega, el Francia vs Suecia, el México vs Ecuador y Portugal vs Croacia.

Los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Los equipos eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Las fechas de los partidos de 16avos de final del Mundial 2026

La fase de 16 avos de final se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio.

Domingo 28 de junio: Sudáfrica vs Canadá

Lunes 29 de junio: Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio: Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio: Inglaterra vs República Democrática del Congo, Bélgica vs Senegal y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio: España vs Austria, Portugal vs Croacia y Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio: Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana