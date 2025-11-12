¿Qué equipos de la Liga MX podrían apuntar al fichaje de Julián Quiñones en invierno?

Julián Quiñones podría volver al fútbol mexicano. El entorno del delantero naturalizado mexicano ha comenzado a explorar opciones para su retorno a la Liga MX, ante el descontento del jugador y su familia con el estilo de vida en Arabia Saudita, donde actualmente milita en el Al-Qadisiyah.

Aunque su rendimiento en Medio Oriente ha sido superlativo —siendo uno de los jugadores más destacados en la Saudi Pro League—, fuentes cercanas al atacante confirman que 'La Pantera' no ha terminado de adaptarse cultural ni emocionalmente. Por ello, su entorno considera viable una repatriación antes del inicio del próximo torneo.

El panorama financiero, sin embargo, representa un obstáculo importante. Quiñones percibe actualmente un salario de 4.5 millones de dólares anuales más bonos por rendimiento, cifra fuera del rango habitual para la mayoría de los clubes mexicanos. En caso de volver, debería aceptar una rebaja considerable en sus pretensiones económicas.

La lógica del mercado apunta a que sólo cinco clubes podrían asumir una operación de este calibre: América, Cruz Azul, Rayados de Monterrey, Tigres UANL y Toluca. Estas instituciones cuentan con la capacidad presupuestal y el interés deportivo para concretar un fichaje de alto impacto mediático.

America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el caso del Club América, su regreso sería visto con especial atención por la afición azulcrema. Quiñones fue pieza clave en la obtención del título de liga en 2023, y su salida al fútbol árabe dejó un vacío en el frente ofensivo que el club no ha logrado llenar completamente.

Por su parte, equipos como Cruz Azul y Toluca han sondeado discretamente su situación contractual. En ambos casos, se trata de proyectos deportivos ambiciosos que buscan reforzar el ataque con jugadores de comprobada eficacia.

En el caso de Tigres y Monterrey, se trata de las dos carteras de más poder en México. Además, el jugador ya sabe lo que es vivir en el norte del país pues no mucho tiempo atrás fue jugador de los de la UANL antes de ser vendido al Atlas.