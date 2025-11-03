¿Qué equipos están clasificados a la Liguilla del Apertura 2025?

Llegó a su fin la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y con eso ya conocimos a los seis equipos que clasificaron de forma directa a la Liguilla, mientras otros tantos ya tienen ganado su derecho a disputar el Play-In, quedando un solo sitio para la repesca entre seis clubes.



No es ninguna sorpresa saber qué equipos lograron meterse a la Fiesta Grande, pues se trata de aquellos que cada seis meses son favoritos para ganar el título, gracias a sus buenas inversiones que los hacen destacar del resto. Tres de ellos pertenecen a los denominados ‘cuatro grandes’ del fútbol mexicano, los otros dos son los clubes regios que con base a ‘billetazos’ han sabido levantar el nivel, mientras el último es aquel que muchos consideran el ‘quinto grande’ de México.

¿Qué equipos ya están clasificados a la Liguilla?

Ninguna novedad. La Máquina es contendiente al cetro cada campeonato. Hace unos años consiguió la anhelada ‘novena’ después de años y años de intentar ganar el torneo. Desde ese entonces han sabido armar muy buenos equipos, han blindado a sus jugadores más importantes como Carlos Rodríguez, Erik Lira y el argentino Carlos Rotondi y aunque tuvieron un mal trago cuando el argentino Martín Anselmi les dejó botado el proyecto, el uruguayo Vicente Sánchez hizo un excelente trabajo, el cual ha continuado por buen camino el argentino Nicolás Larcamón, gracias al aporte del mediocampista argentino José Paradela, que reforzó para este torneo. Por ahora los celestes son líderes con 35 puntos, pero todavía pueden perder el liderato si no cierran con triunfo ante los Pumas, además podrían caer hasta el cuarto peldaño.

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El actual campeón del fútbol mexicano también está listo para defender su corona y tratar de consagrarse como otro de los bicampeones que ha habido. El técnico argentino Antonio Mohamed hizo algunos movimientos en su plantilla que beneficiaron, aparte sigue contando con el gran nivel de Alexis Vega, que por ahora está lesionado pero volverá para la Liguilla, con el portugués Paulinho Dias, campeón de goleo que está en la lucha por volverse bicampeón de goleo, además de Ricardo ‘Canelo’ Angulo y Marcel Ruiz como motores del mediocampo. Son segundos de la general con 34 puntos y aún puede ser superlíderes. Los Diablos Rojos cierran contra el América.

Atlas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Las Águilas del brasileño André Jardine han tenido un buen cierre pese a los descalabros que se llevaron en el Clásico Nacional y el Clásico Joven, de hecho, esas han sido sus únicas dos derrotas en el semestre. Los de Coapa no han tenido un semestre fácil porque la mayoría de la plantilla se la ha pasado lesionada, incluso para este cierre de fase regular, el capitán Henry Martín, el mexicoamericano Alejandro Zendejas y el colombiano Raúl Zúñiga siguen fuera de acción. No obstante, los azulcremas nunca son un rival fácil y nadie querrá enfrentarlos en la Fiesta Grande, pues tienen otros elementos determinantes como el arquero Luis Malagón, el uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin. Es tercero de la tabla con 34 unidades y apunta hacia el liderato, pero primero tendrá que pegarle al actual campeón y su último verdugo en la final del Clausura 2025.

America v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pese a las críticas que ha recibido el técnico argentino Guido Pizarro, tiene al equipo en la lucha por el título, buscando repetir desde el banquillo lo que alguna vez hizo como jugador y capitán. A pesar de que el francés André-Pierre Gignac ya no está en su mejor versión, la llegada del argentino Ángel Correa cayó muy bien en el club, siendo una parte importante del ataque, sumado al gran nivel que atraviesa el argentino Juan Brunetta, que es el goleador de la U en este semestre. Del mismo modo, los regios, cuartos con 33 unidades, también tienen opciones de acabar en el primer lugar, siempre y cuando los tres de arribe no tengan un resultado positivo. Para el cierre de la fase regular, se enfrentarán en casa al San Luis.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A partir de aquí, ya no hay chances de aspirar al liderato. Monterrey ha tenido varios altibajos a lo largo del torneo, lo que ha llevado a un gran número de críticas hacia el técnico español Domènèc Torrent, que llegó este semestre para tomar el puesto y tratar de hacer un conjunto campeón. Aun cuando son una de las plantillas más caras, los regios no acaban de convencer, sin embargo, por el peso de sus figuras como los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, así como de los argentinos Lucas Ocampos y Germán Berterame, están obligados a pesar, además deben tener una vela encendida para que por fin podamos ver el despertar del delantero francés Anthony Martial, que poco ha aportado. La Pandilla aspira máximo al cuarto sitio gracias a su diferencia de goles. Asimismo, no puede bajar del quinto peldaño. Su último rival es Chivas.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sí, por increíble que parezca, el Guadalajara pudo meterse de forma directa a la Liguilla sin tener que recurrir al Play-In. A principios del torneo se pensaba que se trataba de otro proyecto fallido con el argentino Gabriel Milito, pero la verdad, el equipo jugaba bien sin que los resultados los acompañaran. Afortunadamente para el Rebaño, sus cuatro refuerzos pesaron, Bryan González, el mexicoamericano Richard Ledezma, Diego Campillo y Efraín Álvarez, sumado a que Armando 'Hormiga' González anda en plan goleador y está compartiendo por ahora el liderato de goleo con Paulinho Dias y el brasileño Joao Pedro de San Luis. Aun cuando venza a Monterrey, el equipo tapatío ya no puede pasar del sexto sitio y la única forma de bajar es que pierda por cinco goles y que Juárez gane al Querétaro.

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Juárez, Pachuca y Xolos ya tienen asegurado el Play-In, mientras el último boleto a dicha fase se lo disputan entre Pumas (18 puntos), Santos Laguna (17), Atlas (17), Querétaro (17), San Luis (16) y Necaxa (16), con Mazatlán, León y Puebla como los eliminados del campeonato.