¿Qué está frenando la salida de Ángel Correa a River Plate?

El drama entre Ángel Correa y los Tigres de la UANL no llega a su fin. Como se ha informado en este espacio, el delantero tiene el deseo de salir del club del norte de México con el fin de regresar a Argentina y cerrar su fichaje con River Plate.

Tigres por su parte y con el fin de no estar más en una batalla perdida, decidió abrir la puerta al traspaso de su delantero. Ahora, todo está en manos decidió River Plate, quienes deben poner en la mesa de los de la UANL el dinero pactado, sin embargo, esto está tomando mucho más tiempo de lo esperado.

NO PUEDE SER 🧐



Siguen pasando las horas, los días y la salida de Ángel Correa a River Plate sigue sin concretarse, pero al club argentino se le acaba el tiempo para concretarla.https://t.co/zUzHpRUmhm pic.twitter.com/rJb8GTWMnt — MedioTiempo (@mediotiempo) July 20, 2026

La fecha límite para el registro de fichajes en el fútbol de Argentina era este martes 21 de julio. Sin embargo, la AFA ha decidido extender el plazo al menor por una semana más. Adicional, el plazo se puede prolongar todavía para casos excepcionales que no han sido detallados.

Esto significa que River tiene de menos siete días más para gestionar el arribo de Correa. El club no va a conseguir rebajas en precio, ni en sueldo con Ángel, el club gana tiempo para definir si vale o no la pena invertir más de 20 millones de dólares en un hombre de 30 años.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Esto juega muy en contra de los felinos. El club no puede ir al mercado por un reemplazo de nivel para el centro del ataque pues requieren primero de la plaza de extranjero de Correa. Segundo, del dinero que recibirán de parte de River para encarar el mercado.

Adicional y si los argentinos al final dan un paso al costado y descartan el fichaje, Tigres no sólo tendrá que seguir junto con Correa, sino que además lo harán en un entorno hostil. La relación entre el club y jugador, está rota tras las formaciones del delantero. De la misma forma, la afición ya no ve con ojos de ilusión a Ángel.