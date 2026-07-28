¿Qué está frenando la salida de jugadores del América a Europa?

Ante la crisis financiera del club, Emilio Azcárraga decidió vender parte importante del América. Adicional, cedió el control deportivo, al menos en cuanto a la planeación y toma de decisiones. Siendo el caso, Grupo Ollamani ahora es quien decide qué caminos seguir dentro y fuera de la cancha para los de la capital del país.

Es por ello que Ollamani ha llevado el mercado de fichajes para el América este verano. Tanto en salidas como en firmas, la cuales han sido las mínimas. Siendo así, sería esta parte de la dirigencia del club quien estaría frenando la baja de algunos hombres del plantel que tienen el deseo de vivir nuevos retos, uno de ellos, Israel Reyes.

CONFLICTO INTERNO



América abre las puertas a sus jugadores para ir a Europa; Grupo Ollamani los detienehttps://t.co/EPQ3xRRFiu — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 27, 2026

Cómo se ha informado en este espacio, la Roma de Italia puso una oferta inicial por el fichaje de Israel Reyes. La cifra fue de unos cinco millones de dólares entre fijos y variables, una cantidad que no parece nada despreciable tomando en cuenta la edad del jugador y que además, su Mundial no fue necesariamente brillante.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte de Récord, la oferta fue rechazada directamente por Ollamani, no por la parte de Emilio Azcárraga y Santiago Baños.

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Grupo Ollamani quiere cifras mucho más elevadas para darle a Reyes como a cualquier otro jugador, ya sea para el mercado nacional o internacional, en este caso, el de la Serie A. La nueva administración del club exige al menos siete millones de dólares y un porcentaje de venta futura para concretar el traspaso del mexicano.

La directiva anterior del América, siendo claros, Santiago Baños, tenía la promesa con el plantel de siempre apoyar su salida al mercado de Europa. Así sucedió con Álvaro Fidalgo en invierno. Sin embargo, ahora el poder está en manos de Ollamani, quienes no priorizan la parte del salto de calidad para el jugador, su mente está cien por ciento en el beneficio financiero.