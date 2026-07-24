¿Qué está pasando entre el San Diego FC e Hirving Lozano?

El presente de Hirving Lozano es a nivel deportivo una desastre. El mexicano no tiene minutos como profesional desde noviembre del año pasado con el San Diego FC. Lo anterior es resultado de una batalla entre el extremo y el cuerpo técnico del club, quienes terminaron por separarle de forma definitiva.

La última noche de Lozano sobre césped fue en noviembre del año anterior. San Diego FC se medía ante Vancouver Whitecaps en la final divisional de la MLS. Hirving ingresó al campo en el minuto 60, marcando incluso gol para los suyos, aunque, sin poder evitar la eliminación del torneo que unas semanas después ganaría el Inter Miami.

¿Cuándo fue la última vez que Hirving Lozano jugó un partido oficial?https://t.co/1Q0XWloQs6 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 23, 2026

Sobre el mercado de invierno pasado, directiva y cuerpo técnico anunciaron de forma pública que Lozano no sería tomado más en cuenta por el club. A pesar de ello, el jugador se negó a salir aceptando incluso quedarse sin Copa del Mundo.

Hoy, la MLS se ha reanudado luego del Mundial y nada ha cambiado para Hirving. Sigue sin tener minutos. Sin al menor ser convocado por el club. De la misma forma, no tiene ofertas sobre la mesa para salir el cuadro del sur de los Estados Unidos.

San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final | Kevork Djansezian/GettyImages

Incluso si las ofertas llegaran, Lozano se las pensaría por mucho tiempo. La prioridad de Hirving es la de mantener su brutal sueldo, mismo que supera los siete millones de dólares por año. Uno de los cinco mejores de la MLS. Además, del lujoso estilo de vida que tiene dentro de la ciudad de San Diego, uno de los mejores sitios para vivir en todo Estados Unidos.

Por radical que pueda sonar, está claro que en la mesa del 'Chucky' hay apertura a sacrificar su carrera, al menos lo que resta de ello, con tal de mantener su privilegio financiero.

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