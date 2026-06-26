¿Qué está pasando entre Tigres y Ángel Correa?

La relación entre Tigres y Ángel Correa atraviesa su momento más delicado desde que el atacante llegó al conjunto del norte de México. El argentino no se presentó al arranque de la pretemporada, una ausencia que generó sorpresa dentro del club debido a que no contaba con ningún tipo de permiso especial para ausentarse.

La ausencia del campeón del mundo no pasó de noche en las instalaciones felinas. Desde la institución existía la expectativa de contar con el jugador desde el primer día. De forma natural, la ausencia del ex Atlético de Madrid generó mucho ruido negativo sobre todo debido a la situación de mercado que rodea al club y al delantero.

¿SE DESPIDE DE TIGRES? 🫣



El futbolista argentino se encuentra fuera de la ciudad y no formó parte del arranque de la pretemporada felina



➡️ Su llegada está anticipada para hoy en la noche y sería sometido a pruebas médicas y físicas mañana



🔍 A las oficinas del club felino no… pic.twitter.com/y1iCBkTkNv — MedioTiempo (@mediotiempo) June 25, 2026

Más allá de que no reportó en el momento en que debía, Ángel Correa arribó a Monterrey la noche del mismo jueves. Todo apunta a que este viernes sostendrá una reunión con la directiva de Tigres, un encuentro en el cual se buscará definir el camino final a seguir para el futuro inmediato del delantero.

De acuerdo con lo que reportado, la ausencia del atacante habría sido una forma de enviar un mensaje directo a la directiva. La intención del argentino sería expresar personalmente su deseo de abandonar Tigres, buscando que el club facilite una salida durante este mismo periodo de fichajes.

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde hace varias semanas dejó de ser un secreto que el gran objetivo de Correa pasa por regresar al futbol argentino para unirse a River Plate. Club y jugador tienen un acuerdo total cerrado, sin embargo, el mismo no progresa pues Tigres no se ha mostraod accesible en el precio de salida.

El resto que en manos del cuadro de la UANL. El club busca retener a Correa dentro de la plantilla, sin embargo, parece que el jugador buscará salir por las buenas o las malas.