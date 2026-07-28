José Mourinho regresó al Real Madrid para iniciar una nueva etapa, pero su primera aventura en el Santiago Bernabéu todavía es recordada por uno de los equipos más dominantes de la historia reciente del fútbol español.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La temporada 2011/12 quedó grabada como una de las más importantes del conjunto merengue; bajo la conducción del entrenador portugués, el Madrid conquistó LaLiga con números impresionantes: 100 puntos y 121 goles, superando al FC Barcelona de Pep Guardiola.

TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-REAL MADRID-BARCELONA | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Aquel plantel estaba repleto de figuras que marcaron una época, pero, más de una década después, ¿qué fue de los jugadores que levantaron aquel campeonato?

POR: Iker Casillas

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Iker Casillas on Jose Mourinho potentially becoming Real Madrid’s new coach:



"I have no problem with Mourinho. He seems like a great professional to me… I DO NOT want him at Real Madrid."



"I just think other coaches would be better prepared to coach the club of my… pic.twitter.com/Cy6tKC1r7r — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

Partidos disputados: 37

Vallas invictas: 14

El histórico arquero fue uno de los grandes símbolos del Real Madrid durante aquella campaña. Permaneció en el club hasta 2015, cuando dejó la institución después de una etapa marcada por la tensión con Mourinho en sus últimos meses.

Tras retirarse, Casillas se mantuvo ligado al fútbol como comentarista y embajador. El campeón del mundo con España también manifestó públicamente sus dudas sobre un posible regreso de Mourinho al banquillo madridista.

LD: Álvaro Arbeloa

Real Madrid v Sevilla - Copa del Rey | Jasper Juinen/GettyImages

Partidos disputados: 26

Goles: 0

El lateral derecho continuó en el Real Madrid después de la salida de Mourinho y se marchó en 2016, cerrando posteriormente su carrera como futbolista en el West Ham.

Con el paso de los años encontró su lugar en los bancos. Trabajó en las categorías inferiores del club blanco y llegó a dirigir al primer equipo, aunque su experiencia no tuvo el éxito esperado.

DFC: Sergio Ramos

Real Madrid v Real Zaragoza - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

Partidos disputados: 34

Goles: 3

Uno de los máximos referentes del Real Madrid moderno. La Liga 2011/12 fue apenas el inicio de una etapa llena de éxitos, ya que después conquistó más campeonatos nacionales y cuatro UEFA Champions League.

Tras dejar el club en 2021, pasó por el PSG, el Sevilla y el Rayados de Monterrey. A sus 40 años, el defensor analiza su futuro más allá del campo y estuvo relacionado con proyectos institucionales.

DFC: Pepe

Real Madrid v Barcelona - Copa del Rey Final | Manuel Queimadelos Alonso/GettyImages

Partidos disputados: 29

Goles: 1

El central portugués formó junto a Ramos una de las duplas defensivas más fuertes del fútbol europeo. Continuó cinco temporadas más en el Madrid antes de marcharse al Besiktas en 2017.

Después tuvo una segunda juventud en el Porto, donde siguió jugando hasta los 41 años. Recientemente volvió a vestir la camiseta blanca en partidos de leyendas.

LI: Marcelo

Sporting Gijon v Real Madrid CF - Liga BBVA | Denis Doyle/GettyImages

Partidos disputados: 32

Goles: 3

El brasileño fue otro de los grandes nombres de aquella generación. Después del título de Liga sumó más trofeos con el Real Madrid, incluyendo cinco UEFA Champions League y siete campeonatos ligueros.

Abandonó el club en 2022 tras convertirse en uno de los jugadores más ganadores de su historia. Luego pasó por el Olympiacos y el Fluminense antes de anunciar su retiro.

MC: Sami Khedira

Real Madrid CF v Olympique Lyonnais - UEFA Champions League | Jasper Juinen/GettyImages

Partidos disputados: 28

Goles: 2

El mediocampista alemán fue una pieza importante del esquema de Mourinho por su equilibrio y capacidad física.

Con la llegada de nuevos talentos perdió protagonismo y dejó el Madrid en 2015 rumbo a la Juventus. Se retiró en 2021 y actualmente trabaja como analista, además de mantenerse vinculado al fútbol.

MC: Xabi Alonso

Real Madrid v UD Almeria - La Liga | Elisa Estrada/GettyImages

Partidos disputados: 36

Goles: 1

El español fue uno de los líderes del mediocampo durante aquella temporada. Después de Mourinho continuó siendo importante y formó parte del equipo que ganó la Champions League 2014.

Tras retirarse, inició una exitosa carrera como entrenador. Su mayor logro llegó con el Bayer Leverkusen, al que llevó a conquistar la Bundesliga invicto.

Real Madrid's attack in 2011/12 under Jose Mourinho. 👀 pic.twitter.com/6le0qKg0nm — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2026

ED: Ángel Di María

Real Madrid v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League Quarter Final | Helios de la Rubia/GettyImages

Partidos disputados: 32

Goles: 7

El argentino fue una de las piezas clave del ataque madridista por su velocidad y capacidad para generar ocasiones.

Dejó el club en 2014 para jugar en el Manchester United y posteriormente brilló en el PSG y el Benfica. Actualmente regresó a Rosario Central, el equipo donde comenzó su carrera en Argentina.

MCO: Mesut Özil

Champions League, Halbfinale 2012, Real Madrid - Bayern München 3:4 | ullstein bild/GettyImages

Partidos disputados: 35

Goles: 4

El alemán fue uno de los mejores asistentes de LaLiga 2011-12 y una figura fundamental en la creación ofensiva del equipo.

En 2013 fue transferido al Arsenal, donde ganó tres FA Cup. Tras retirarse, sorprendió a sus seguidores por su transformación física y sus apariciones fuera del fútbol.

EI: Cristiano Ronaldo

Champions League, Halbfinale 2012, Real Madrid - Bayern München 3:4 | ullstein bild/GettyImages

Partidos disputados: 38

Goles: 46

La gran estrella de aquel Real Madrid. Durante la temporada 2011/12 marcó 60 goles en todas las competiciones y fue el máximo referente ofensivo del equipo.

Luego conquistó más Balones de Oro y Champions antes de marcharse en 2018. Actualmente continúa jugando en el Al Hilal de Arabia Saudita y sigue siendo uno de los futbolistas más mediáticos del mundo.

DC: Karim Benzema

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LYON | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Partidos disputados: 34

Goles: 21

El francés compartió protagonismo con Gonzalo Higuaín, pero terminó convirtiéndose en una de las mayores leyendas ofensivas del club.

Después de la salida de Cristiano Ronaldo asumió el liderazgo del ataque y ganó el Balón de Oro en 2022. Actualmente continúa su carrera en Arabia Saudita, donde mantiene vigente su capacidad goleadora.