¿Qué jugador de la selección mexicana podría perder el boleto al Mundial de última hora?
La selección mexicana es una de las pocas en el Mundial que no ha presentado su lista final para el Mundial. Se entiende que el Tri incluso puede ser la última en hacerlo. Ahora mismo se estima que el cuerpo técnico de Javier Aguirre presente la misma hasta el día lunes primero de junio, fecha límite permitida por FIFA.
Si bien es cierto que a México no le sobran jugadores hoy mismo, el técnico nacional sigue teniendo algunas dudas aisladas, pues el 95 por ciento del grupo está definido. Uno de los nombres que no le llena del todo el ojo a Aguirre es Alexis Vega, quien podría perder el boleto sobre la hora.
César Huerta se ha presentado a la concentración ya en Los Angeles para el duelo amistoso en contra de Australia. El extremo no estaba dentro de la planeación primaria del cuerpo técnico, sin embargo, se le ha convocado de última hora luego de algunas dudas sobre el presente de Alexis Vega.
Vega está con el grupo desde el inicio del llamado de jugadores de Liga MX. Ha trabajado de cerca con Aguirre y su cuerpo técnico, mismos que no le ven al cien por ciento. Recordar que Alexis ha sufrido graves lesiones de rodilla a lo largo de su carrera y parece que la misma le está traicionando en el peor momento.
Si Vega no muestra estabilidad en lo que resta de camino antes del anuncio de la lista, entonces quedará fuera del Mundial. Es decir, tiene este fin de semana para dejar en claro que está pleno para jugar una Copa del Mundo.
De no ser así, el boleto 26 quedará en las manos de César Huerta. Curiosamente el extremo no vive un mucho mejor momento que Alexis, recién tiene 164 minutos en cancha luego de siete meses fuera por lesión.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.