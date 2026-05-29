¿Qué jugadores podría entregar el Real Madrid a cambio de Enzo Fernández?

El Real Madrid quiere incorporar a Enzo Fernández y este ve con buenos ojos llegar a la capital española, aunque primero hay que satisfacer las exigencias del Chelsea para que este fichaje se lleve a cabo.

Según trascendió, los Blues pedirían una cifra cercana a los 138 millones de euros para que el ex River se mude a Chamartín. Aunque, para mitigar esta cifra, el Merengue podría enviar algún jugador como parte de pago para sumar al campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

Primero habrá que ver con qué futbolista quiere contar José Mourinho, pero aquí te traemos tres futbolistas que el Real Madrid podría enviar al Chelsea como parte de pago por Enzo Fernández.

1. Eduardo Camavinga

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El francés perdió su oportunidad de ir al Mundial 2026 por falta de rodaje, por lo que una salida suena lo más lógico en su caso para relanzar su carrera en otro club top de Europa.



El Chelsea podría asegurarle minutos de calidad en un equipo que buscará ser protagonista en la Premier League tras una temporada decepcionante, donde se quedó afuera de todas las copas internacionales de cara a la campaña 2026/27.

2. Arda Güler

Real Madrid V Athletic Club De Bilbao - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El talentoso turco tendría que batallar duro para ser uno de los soldados de Mourinho y una salida al Chelsea de Xabi Alonso, con quien tuvo un gran arranque de temporada, podría sentirle cómodo para demostrar su juego.



Sería un movimiento arriesgado para el Madrid, aunque podría dar resultado.

3. Federico Valverde

Federico Valverde of Real Madrid CF is seen in action during | SOPA Images/GettyImages

El uruguayo estuvo en el foco de la polémica por las peleas con Aurélien Tchouaméni y podría tener el boleto picado pensando en el próximo mercado de fichajes.



El Chelsea se desprendería de un volante central de élite y recibiría un volante central de élite. Parece descabellado, pero en la estricta teoría no lo es.

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