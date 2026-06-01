¿Qué jugadores ya cumplieron su ciclo con el América y no deberían continuar para el Apertura 2026?

Los jugadores que han cumplido su ciclo en Club América y no deberían continuar para el Apertura 2026 de la Liga MX son principalmente veteranos con contratos por finalizar, elementos de bajo rendimiento o minutos limitados, y algunos que podrían ser vendidos.

La directiva, junto con André Jardine, busca una reestructuración para pulir la plantilla, liberar cupos de extranjeros y dar espacio a refuerzos. Se esperan entre cuatro y seis salidas.

En la siguiente lista, mencionamos a los jugadores que deberían marcharse este verano.

1. Néstor Araujo

Néstor Araujo | Hector Vivas/GettyImages

Su ciclo como americanista llega a su fin tras varios años. El jugador no destacó mucho y desde que llegó procedente de Europa no pudo ganarse un lugar titular más aún por las lesiones que lo aquejaron.



Su contrato finalizó y claramente no será renovado, pues desde hace tiempo dejó de ser tomado en cuenta al ser un jugador con poca confianza y por su veteranía.

2. Ralph Orquín

Ralph Orquín | Jam Media/GettyImages

Su contrato termina en 2026. No renovará y ya se considera fuera. Tuvo poca actividad y sud mejores momentos han sido a fuera del club.



Con 23 años ha lucido con Bravos de Ciudad Juárez y tiene mucho margen para poder destacar en otro club del fútbol mexicano.

3. Henry Martín

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

El capitán azulcrema ya no entra en los planes principales debido a sus lesiones recurrentes. Podría salir (rumores apuntan al Atlante) pese a ser capitán e ídolo.



El último año y sobre todo los últimos seis meses fueron un calvario para él con el tema de las lesiones.



Su olfato goleador se ha disipado y su confianza se ha visto reducida. Eso se vio reflejado en sus nulas convocatorias a selección mexicana y haberse perdido el Mundial 2026.

4. Jonathan dos Santos

Jonathan dos Santos | Jam Media/GettyImages

Con 36 años su contrato está por vencer y todo indica que no renovará y su etapa terminaría tras tres años y medio en el club.



Su actividad se vio reducida considerablemente en este último semestre al jugar menos de 300 minutos.

5. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

El lateral derecho mexicano se vino abajo en los últimos dos años, pasó de ser un titular inamovible del equipo y ser un habitual en selección mexicana a pasar a ser un jugador de rendimiento irregular y que nunca se pudo consolidar.



Se esperaba más de él, más aún cuando su fichaje tuvo un costo altísimo y no ha cumplido las expectativas.



El club podría buscar su salida y recuperar algo de la fuerte inversión que realizaron en su momento.

6. Israel Reyes

Israel Reyes | Jam Media/GettyImages

El caso de Reyes es positivo, pues ha habido rumores de interés de clubes de Europa, específicamente de Italia, en caso de tener una buena participación en el Mundial, sería el momento adecuado para dar el salto a la élite y acabar su etapa en el Nido de Coapa.



Es un elemento muy versátil que puede asumir prácticamente cualquier zona de la defensa, en selección suele ser lateral y en las Águilas se ha desempeñado más como central bajo las órdenes de Jardine, por ende, puede ser un elemento muy interesante para cualquier club en Europa.

7. Sebastián Cáceres

Sebastián Cáceres | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El zaguero charrúa es otro zaguero que está listo para dar el salto al Viejo Continente, luego de la Copa del Mundo sería el momento correcto para de una vez por todas dejar el Nido y fichar por un club europeo.



Tienen que dar ese salto de calidad en su carrera que lo ha venido buscado en los últimos dos o tres años. Ya paso por momentos grises en el equipo y le tocó bañarse de gloria con el tricampeonato.

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