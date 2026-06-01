¿Qué jugadores ya cumplieron su ciclo con Tigres UANL y no deberían continuar para el Apertura 2026?

El Club Tigres UANL ha perdido una final más frente al Deportivo Toluca, pero ahora internacional al caer en la final de la Concacaf Champions Cup 2026 dejando un malestar en sus aficionados.

Por ende, los jugadores que han cumplido su ciclo en Tigres UANL y no deberían continuar para el Apertura 2026 de la Liga MX son principalmente veteranos con bajo protagonismo, lesionados recurrentes o aquellos con contratos cerca de terminar.

La directiva y el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro han realizado una renovación gradual, priorizando jugadores con proyección y reduciendo la nómina de elementos con minutos limitados o rendimiento irregular.

A continuación, mencionamos a los jugadores que no deberían continuar en el cuadro felino ya sea por cuestiones de contrato u que simplemente ya no encajan en configuración a futuro que planea la directiva.

1. André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac | Manuel Velasquez/GettyImages

Su contrato ha terminado y la directiva no planea renovarlo, para muchos ya debería considerar colgar los botines a sus 40 años y tras una carrera llena de éxitos individuales y colectivos.



Con todo y que es un ídolo y es el máximo goleador histórico del club. El Clausura 2026 fue su última etapa como jugador en Tigres (posible retiro o cambio de club). Es un cierre natural de ciclo tras más de 11 años defendiendo la camiseta auriazul. El goleador francés se despidió como una auténtica leyenda ganando todo con el equipo felino.

2. Vladimir Loroña

Vladimir Loroña | Jam Media/GettyImages

Ha tenido un rendimiento irregular con minutos limitados y tras no haberse consolidado como titular ya no tiene cupo en el equipo.



En el último año solo ha jugado 19 partidos entre todas las competencias y las lesiones lo han perjudicado pada que pueda desarrollarse dentro del equipo.

3. Marcelo Flores

Marcelo Flores se lesionó la rodilla | Hector Vivas/GettyImages

El internacional canadiense tuvo un bajón de juego en el último año y viene de haberse lesionado la rodilla, por lo que regresará a la actividad hasta el próximo año.



Después de eso el club podría contemplar algún préstamo u venta, todavía es muy joven y puede explotar, pero parece que el equipo ya no va más. Con solo 22 años tiene mucho futuro y solo le resta un año de contrato.

4. Juan José Purata

Juan José Purata | Hector Vivas/GettyImages

El zaguero central mexicano de 28 años tiene mucho potencial y podría ser titular en cualquier otro equipo de la Liga MX.



En sus últimos años ha sido un talento desperdiciado por el club felino y apenas el año pasado volvió a renovar, pero las cosas no han cambiado.



Se ha mantenido como un revulsivo en la central y su calidad es para más, su progreso ha sido limitado por si estancia en Nuevo León.

5. Osvaldo Rodríguez

Osvaldo Rodríguez | Azael Rodriguez/GettyImages

El lateral izquierdo mexicano de 29 años ha tenido minutos muy limitados en el último año. Apenas 369 minutos disputados en 10 juegos.



El mexicano no parece tener futuro en el equipo y por eso debería cambiar de club. Además, con un año restante de contrato debería buscar una cesión o venta a donde tenga más participación..

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