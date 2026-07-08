Santiago Giménez recibió una de las peores noticias posibles tras su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo. El delantero sufrió un esguince de tobillo de segundo grado, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos ocho semanas y que llega en un momento que ya es de por sí muy complejo en su carrera.

Si bien es cierto que la selección mexicana quedó eliminada de la Copa del Mundo, las consecuencias del problema físico trascienden el torneo. El atacante afrontaba un verano vital para definir su futuro a nivel de clubes y esta larga recuperación modifica al cien por ciento el panorama con vistas al inicio de la temporada europea.

¡¡DURÍSIMA BAJA PARA SANTI!! 🇲🇽❌



Tras salir lesionado el día de ayer, los primeros reportes indicarían que Santiago Giménez sufrió un ESGUINCE de segundo grado 🏥



El delantero mexicano se mantendría LEJOS de las canchas por al menos 8⃣ SEMANAS 🤯



📌 Con este largo tiempo de… pic.twitter.com/b1TgbFffqu — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 6, 2026

El tiempo de baja representa un golpe importante para cualquier posibilidad de cambiar de equipo durante este mercado de fichajes. Giménez necesitaba mostrarse en plenitud física para despertar el interés de clubes, pero ahora cualquier negociación podría enfriarse mientras completa su proceso de recuperción y vuelve a competir al máximo nivel.

De la misma forma, la situación también afecta el escenario en caso de permanecer en el Milan. El delantero mexicano se perderá toda la pretemporada, una etapa fundamental para convencer al nuevo cuerpo técnico y adaptarse a las exigencias del proyecto que ahora va comandado por Ruben Amorim.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Llegar sin ritmo competitivo y con semanas de trabajo perdidas coloca a Giménez en una posición de desventaja respecto a varios de sus compañeros. Sobre todo de un nombre en particular: Goncalo Ramos. El luso recién fue comprado por el Milan a razón de 50 millones de euros, fichaje más valioso en la historia del club.

El golpe llega en el momento menos oportuno para Santiago Giménez. Su presente es complejo y parece que el futuro inmediato no es el más promisorio.