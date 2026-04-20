¿Qué necesita el América para clasificar a la liguilla?

La noche del sábado 18 de abril del 2026, en la cancha del renovado estadio Banorte, las Águilas del América recibieron la visita de los Diablos Rojos del Toluca, para el duelo correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026.

Con doblete de Brian Rodríguez, los azulcremas vencieron 2-1 a los bicampeones del fútbol mexicano, quienes se acercaron en el marcador con un autogol de Miguel Vázquez al minuto 53, pero no les alcanzó para empatar.

Gracias a este resultado, las Águilas del América llegaron a 22 unidades y se encuentran actualmente en el sexto lugar de la tabla general. A falta de dos partidos para que culmine la temporada regular, los dirigidos por André Jardine son dueños de su destino. Y es que si ganan ambos compromisos, los capitalinos amarrarían su boleto a la liguilla, independientemente de lo que ocurra en el resto de los encuentros.

El calendario de los últimos dos partidos de las Águilas del América en el Clausura 2026

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

León vs América

Martes, 21 de abril

Estadio Nou Camp

Hora: 22:06 h (EEUU ET), 21:06 h (México)

Jornada 16, Liga MX

Esta se tratará de una final para los azulcremas, ya que La Fiera es uno de los que compite para meterse entre los ocho invitados a la Liguilla. Ignacio Ambriz no pudo repetir el éxito conseguido en su primera etapa con los Esmeraldas, sin embargo, el técnico argentino Javier Gandolfi ha sabido recomponer el barco y tiene al equipo con vida para meterse a la Fiesta Grande.

Leon v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

América vs Atlas

Sábado, 25 de abril

Estadio Banorte Azteca

Hora: 22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Jornada 17, Liga MX

Otra final más para los capitalinos. Los Rojinegros tampoco han tirado la toalla y están en la disputa por jugar la Liguilla. El argentino Diego Cocca trata de repetir su exitoso paso con los Zorros, donde se hizo con el bicampeonato, pero a diferencia de aquella época, no cuenta con jugadores tan sobresalientes, siendo el capitán Aldo Rocha y el arquero colombiano Camilo Vargas de los pocos sobrevivientes de aquel histórico momento.

Santos Laguna v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

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