¿Qué necesita el FC Barcelona para clasificar a semifinales de la UEFA Champions League?

El Atlético de Madrid parece haberle encontrado la vuelta al FC Barcelona y lo volvió a complicar en una eliminatoria, aunque en esta oportunidad el resultado está un tanto más abierto. Los cuartos de final de la UEFA Champions League están que arden y el duelo entre Colchoneros y Culés de la próxima semana asoma como uno de los más atractivos.

El FC Barcelona tuvo un minuto fatídico en los 40 del primer tiempo: un pase que salteó líneas encontró a Giuliano Simeone mano a mano con Joan García, por lo que Pau Cubarsí tuvo que bajarlo y sacrificarse por el equipo. Vio la tarjeta roja por haber sido el último hombre, y en el tiro libre Julián Álvarez facturó para adelantar al Colchonero en la Ciudad Condal. Sacrificio en vano para el canterano.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

En el complemento, ya 1-0 abajo y con 10, el FCB se aferró al amor propio para empujar el bloque bajo de un Atlético que aguardaba los embates sin urgencia, y que en una contra más trabajada y menos directa que en el primer tiempo encontró a Alexander Sorloth en el área para el 2-0 final.

Ahora, los de Hansi Flick deberán salir con furia al campo de juego del Metropolitano el próximo martes para revertir un déficit de dos goles de desventaja. En caso de ganar por dos, forzarán la prórroga. Si la diferencia es de tres o más, irán a las semifinales donde el ganador de Arsenal vs Sporting de Lisboa estará esperando a quien sobreviva de esta llave.

Entre la ida y la vuelta el equipo catalán tendrá un duelo importante de LaLiga, donde está puntero con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid: recibirá en el Spotify Camp Nou al Espanyol en el derbi catalán, el sábado 11 de abril desde las 18:30 (hora España).

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