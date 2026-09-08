¿Qué opciones tiene Luis Chávez de llegar al América?

Como se ha informado en este espacio, Luis Chávez está dentro de la lista de opciones del mercado de verano para el América. El mediocentro es muy del gusto del club de tiempo atrás, interés que creció desde la llegada de Guillermo Almada a la dirección técnica del cuadro de la capital del país.

Lo últimos reportes afirman que el club no descarta realizar un intento final por el fichaje de Luis antes que el mercado cierre en México a finales de semana. Por su parte, también se afirma que el jugador tiene la puerta abierta a unirse al conjunto más ganador de la Liga MX.

¡SERÍA UN BOMBAZO!



Luis Chávez aún es opción para reforzar al América, según reporteshttps://t.co/c0q8AsDBNd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 7, 2026

Se entiende que ha habido comunicación directa entre Guillermo Almada y Luis Chávez en las últimas semanas. El técnico ha convencido a su ex dirigido en el Pachuca de salir de Rusia y regresar a México para sumarse a su proyecto en el plazo inmediato.

Sin embargo, no ha habido el progreso deseado. La realidad es que el Dynamo de Moscú tiene exigencias financieras muy elevadas para darle salida al creador de juego mexicano. Adicional, Luis tiene un sueldo muy alto, bastante por encima de la media en América. Este escenario financiero ha llevado a los de Coapa a reducir sus opciones de forma dramática.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Si bien la carrera por Chávez no se ha caído al cien por ciento, sí parece al borde de. La noche de este lunes, el América ha cerrado el fichaje de Iván Tona, mediocampista mexicano que se entiende llegará al club para ocupar la plaza que la directiva y el cuerpo técnico guardaron para Luis por semanas.

Salvo una sorpresa mayúscula, todo indica que Luis se mantendrá dentro del fútbol de Rusia al menos seis meses más. Son un movimiento cada vez menos viable por parte del América podrían llevar hacia un camino alternativo.

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