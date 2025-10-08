¿Qué partidos amistosos jugarán las Chivas en esta Fecha FIFA?

El Club Deportivo Guadalajara ha acumulado cuatro victorias de seis posibles en sus últimos juegos y precisamente comenzó está racha positiva con un triunfo 1-2 a domicilio frente al Club América en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Gabriel Milito tiene ubicado en el noveno sitio de la clasificación al conjunto rojiblanco y buscan poder escalar posiciones en las fechas que restan para avanzar de manera directa a la Liguilla, si no por lo menos poderse meter al Play-In.

Pero antes de eso, tendrán que volver a medirse al conjunto azulcrema este sábado 11 de octubre desde el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el compromiso será a las 19:00 horas del Este de Estados Unidos, 21:00 horas de la Ciudad de México y 05:00 horas de España.

Cabe mencionar que, la escuadra del Rebaño tendrá varias bajas debido a la convocatoria de múltiples jugadores a selecciones nacionales para partidos amistosos: Raúl Rangel y Luis Romo fueron a la selección mexicana con Javier Aguirre; mientras que, Hugo Camberos, Yael Padilla y Sebastián Liceaga, participan en el Mundial Sub-20 Chile 2025 con el representativo.

El itinerario de Chivas para El Clásico de México en Phoenix

¡Buenos días! ✌️



Último entrenamiento en la Perla Tapatía previo a nuestro viaje a Phoenix 🔴⚪️



🎟️ Nos vemos en #ElClásicoDeMéxico 👉 https://t.co/vmfpsOlqGV pic.twitter.com/X6mMjrvQuj — CHIVAS (@Chivas) October 8, 2025

Vuelo de Guadalajara a Phoenix: 6:17 AM.

Entrenamiento del jueves en Phoenix Rising Stadium Field: 7:00 PM.

Entrenamiento del viernes en Phoenix Rising Stadium Field: 6:30 PM.

Hotel de concentración: Kimpton Hotel Palomar Phoenix, 2 E Jefferson St, Phoenix, AZ 85004, Estados Unidos.

Tras la actividad en la Fecha FIFA, el fútbol mexicano regresará a su normalidad el próximo 17 de octubre, disputándose los primeros compromisos correspondientes a la Jornada 13.

En el caso del cuadro tapatío recibirán al Mazatlán FC el sábado 18 de octubre a las 21:07 horas del Este de Estados Unidos y 19:07 horas de la Ciudad de México.