¿Qué pasará con Gilberto Mora este verano?

Tras la Copa del Mundo, el futuro de Gilberto Mora comienza a tomar rumbo después de varias semanas de rumores sobre una posible salida. Jorge Hank, propietario de Xolos de Tijuana, definió el plan que seguirá el joven talento mexicano, quien se quedará seis meses más en el club antes de cerrar su esperado salto al fútbol de Europa.

Si bien en Tijuana está cuidado el futuro de Mora, la realidad es que este escenario no es cien por ciento decisión del club. Es más bien un acatamiento a las normas de FIFA. Mora alcanzará la mayoría de edad hasta noviembre de este año, es decir, no puede partir al fútbol de UEFA desde la Liga MX en el verano pues seguirá teniendo 17 años.

Gilberto Mora no saldrá de Xolos; Hank confirma su futuro inmediatohttps://t.co/tSmz21LG5G — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 12, 2026

Esto simplifica todo: Mora estará este semestre con Xolos seguramente como un titular intocable dentro del plantel. Luego de ese semestre, seguramente tomará un vuelo en enero para emprender nuevos retos.

Si bien dicha decisión es final, no significa que el traspaso de Mora tenga que negociarse hasta el invierno. De hecho, es muy posible que la venta del creador de juego se pueda concretar este mismo verano con el fin de que el interés de todo el planeta por el juvenil luego de la Copa del Mundo disminuya.

Mexico v England -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Los clubes interesados han seguido muy de cerca la evolución del mexicano. Mora cuenta con mercado de sobra a lo largo y ancho de todas Europa y varias instituciones mantienen informes positivos sobre sus condiciones sobre todo luego de lo mostrado en el Mundial.

Pese a ello, más de una fuente afirma que el futuro del juvenil será la Premier League. Es el destino donde tiene más pretendientes y que además, estaría siendo promovido por su agente, Rafaela Pimenta, quien también lleva la representación de Erling Haaland.