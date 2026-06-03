¿Qué pasará con Giorgos Giakoumakis este mercado de verano?

Luego de un primer año donde su nivel fue de más a mucho menos, Giorgos Giakoumakis salió de Cruz Azul en el mercado de verano del año pasado. El delantero firmó con el PAOK de Grecia en calidad de cedido con opción de compra, misma que por ahora no está del todo claro que se ejerza.

El griego tuvo picos de rendimiento muy altos y otro muy bajos en el mismo curso. Dicho nivel personal estuvo a la par de lo que fue el club tanto en el torneo local como en competiciones UEFA. Pese a ello, el deseo del PAOK es el de retener a Giakoumakis en la plantilla, sin embargo, no será sencillo.

NO QUIEREN REPETIR LA FÓRMULA❌



Giorgos Giakoumakis podría estar viviendo sus últimos días como futbolista del PAOK. Aunque el club griego tiene interés en mantenerlo, el costo de la operación se ha convertido en un obstáculo difícil de superar.



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Prensa en Grecia reporta que el PAOK no cuenta con el capital de sobra para pagar los siete millones de la opción de compra a Cruz Azul. Siendo el caso, el cuadro griego habría puesto sobre la mesa de los de la capital de México la opción de extender la cesión por una temporada más.

Si bien lo anterior podría permitir a Cruz Azul ahorrarse el sueldo del delantero por un año, la respuesta es negativa. En La Noria no quieren más cesiones para Giorgos, o el PAOK le compra al cien por ciento, o el jugador reporta a la pretemporada para definir su futuro.

Real Club Celta v PAOK FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

La realidad es que el jugador no tiene cabida dentro de los planes del club para el siguiente torneo. Sin embargo, prefieren tenerle de regreso en el equipo y negociar su traspaso con otras instituciones que sí puedan pagar por su carta de forma inmediata.

Si bien de momento no hay nada formal en la mesa, uno de los destinos más posibles podría ser el de la MLS. Recordar que el jugador tiene buen mercado en dicha liga luego de su paso por el Atlanta United.

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