¿Qué pasará este verano con Santiago Giménez?

El futuro de Santiago Giménez está en un momento complejo. El mexicano viene de una temporada con el Milan en la cual, entre lesiones y baja de nivel, su rendimiento fue histórico para mal. El ex Feyenoord pudo concretar un sólo gol en todas las competencias a lo largo del curso para el cuadro de la ciudad de la moda.

Siendo el caso, el deseo del club es el de darle salida al delantero en el mercado de verano, sobre todo ahora que han firmado a un reemplazo como Gonçalo Ramos. Sin embargo, la lesión que sufrió el mexicano en el cierre del Mundial para México en contra de Inglaterra le ha jugado muy en contra tanto al atacante como al club.

📰 @86_longo: Santiago Giménez has two possible options for next season: leave on loan or remain at AC Milan as Gonçalo Ramos' backup striker. pic.twitter.com/TYnyyJYe5w — Milan Posts (@MilanPosts) July 14, 2026

Desde Italia reportan que la opción de un traspaso total se esfuma de forma fugaz. Giménez no tiene un mercado de peso que pueda poner entre 20 y 30 millones de euros por su carta.

Siendo el caso, tanto el Milán como el manejo del jugador están a la espera de una cesión que pueda concretar una baja para el delantero. La misma tendrá ciertas condiciones contractuales y aún así, en este momento sigue lejana.

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

El escenario más realista afirma que Giménez se quedará dentro del cuadro italiano por lo menos seis meses más. Durante dicho lapso de tiempo, Santiago tendrá una rol de suplente por detrás de Ramos a la espera de poder tener rodaje y porqué no, lucha por la plaza estelar.

En el invierno se ha de reabrir el mercado para el '9'. Se espera que ya en un estado de forma mucho más competitivo, tanto en nivel, como en salud, clubes de Europa puedan apostar por intentar recuperar la mejor versión del formado en Cruz Azul. Parece que tanto Santiago como el club se resignan a ello.