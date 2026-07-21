¿Qué puesto tiene la selección mexicana en el ranking FIFA tras el Mundial?

La Copa del Mundo ha llegado a su fin y la selección mexicana tuvo una presentación que dejó conforme a la afición. Sí bien no se ha llegado más allá de los octavos de final, el fondo y forma deportivo que mostró el equipo generó empatía con la grada.

Dicho nivel también fue reconocido a nivel internacional, ya que, incluso siendo locales, poco se esperaba del Tri. Luego del Mundial, se nivel mostrado por México se ha visto reflejado en el ranking de la FIFA, donde la escuadra nacional se cuela dentro de los diez mejores.

LA SELECCIÓN MEXICANA VOLVIÓ AL TOP 10 DEL RANKING FIFA. 🔥



El Tricolor logró escalar 4 posiciones para regresar hasta los puestos de élitehttps://t.co/GFtg3LqFvN pic.twitter.com/f5RZDbktGz — MedioTiempo (@mediotiempo) July 20, 2026

La selección mexicana es ahora misma la décima mejor selección de acuerdo con el ranking FIFA. La escuadra nacional se posiciona como la mejor de la CONCACAF y es la tercera mejor de todo el continente solo por debajo de Argentina y Brasil.

Éste no es un hecho mejor y en efecto refleja lo positivo que fue el Mundial para México. Es la primera ocasión desde marzo de 2022 en que la selección mexicana está dentro de las diez mejores del planeta. En aquel entonces su límite fue la novena plaza aún en la era de Gerardo Martino.

Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

El mejor puesto en la historia de México en el ranking de la FIFA ha sido el cuarto. Esa posición se ha conseguido en tres ocasiones. Por primera vez en 1998, una más en 2004 y por último en el 2006 cuando se llegó en dicha plaza al Mundial de la mano de Ricardo la Volpe.

En el resto del top están España a la cabeza como la campeona del mundo. Argentina como escudero como hoy subcampeón del planeta. Francia, Inglaterra y Brasil como el resto de los cinco mejores. Marruecos la sexta posición, único africano en el top, Portugal, Bélgica, Países Bajos y el cierre con México.