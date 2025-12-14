¿Qué resultado necesita Toluca para poder salir campeón del Apertura 2025?

Tal como sucedió en las semifinales de Ida, el Toluca sufrió la derrota por la mínima, con el técnico argentino Antonio Mohamed confiado de poder dar la vuelta en la gran final, así que ahora, tras caer 1-0 en el Volcán frente a Tigres, los Diablos Rojos tienen que apostar por la misma filosofía que los llevó a despedir a Rayados en el Estadio Nemesio Diez, aunque esta vez, la posición en la tabla no será factor para determinar al campeón del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX.

De entrada, para este importante compromiso, los choriceros no contarán con el delantero paraguayo Robert Morales, expulsado en el tiempo añadido de la Ida, sin olvidar el tema del defensa central brasileño Luan García, que fue intervenido durante la fase regular quedando descartado para el resto del semestre. Ahora bien, la gran incógnita es el extremo izquierdo y capitán Alexis Vega, que desde la fase regular quedó fuera por una lesión, de la cual no se ha podido recuperar perdiéndose la Liguilla, sin saberse todavía si realmente tomará parte del duelo definitivo, aunque algunos medios aseguran que jugará infiltrado. Dependiendo de cómo esté la situación, El Turco decidirá darle minutos para que intente marcar diferencia. Por último, se rumora que luego de su grosero error que costó la derrota en la Ida, el arquero Hugo González iría a la banca para poder colocar a Luis García, quien fue el inicial en el campeonato del Clausura 2025.



Si bien los regios viene con una estadística asombrosa de ganar seis de ocho finales como visitantes, los del Estado de México pocas veces han decepcionado cuando la final de Vuelta se juega en su casa. En el Verano 98 se impusieron 6-4 global al Necaxa, en el Verano 99 levantaron el trofeo sobre el Atlas tras una tanda de penales dramática y en el Verano 2000 aplastaron 7-1 global a Santos Laguna. Para el Apertura 2002, vencieron 4-2 global a Morelia y en el Apertura 2008 salieron airosos contra Cruz Azul en otra serie de penales, lo mismo ante Santos Laguna en el Bicentenario 2010, sin olvidar el pasado torneo cuando evitaron el tetracampeonato del América. Sin embargo, las épocas recientes han ido en su contra, ya que uno de sus tropiezos en La Bombonera fue en el Invierno 2000 ante Morelia, el Apertura 2006 contra las Chivas, el Apertura 2012 frente a Xolos y el Clausura 2018 en manos de Santos Laguna.

¿Qué necesita Toluca para salir campeón?

Los Diablos Rojos necesitan dos goles para poder dar vuelta a la serie y dejar el global 2-1, pero si puede ir por muchos más goles sería mejor para evitar cualquier tipo de contratiempo. Si apenas logra marcar una vez y los 90 minutos llegan a su fin, se tendrán que jugar los tiempos extra. Y si sigue sin haber un vencedor en ese lapso de tiempo, vendrá la tanda de penales, donde los escarlatas ya han ganado en distintas ocasiones contra Atlas, Cruz Azul y Santos Laguna.



De conseguir el objetivo, los mexiquenses conseguirán su doceavo título de Liga MX para alcanzar a las Chivas del Guadalajara, aparte se unirían al selecto grupo de clubes que ha conquistado el bicampeonato en torneos cortos como Pumas, León, Atlas y América.