¿Qué tan grave es la lesión de Christian Pulisic?

Luego de algunos días de espera, Christian Pulisic ha recibido el diagnóstico final de la lesión sufrida durante la eliminación de Estados Unidos en la Copa del Mundo. El extremo estrella de las 'Barras y las Estrellas', tuvo que ser evaluado después del encuentro de octavos de final ante Bélgica y los estudios confirmaron afectación en su pierna.

El hombre del Milán presenta un hematoma óseo acompañado de una microfisura, una lesión que requiere atención y un proceso adecuado de recuperación precavida. Pese a la preocupación inicial generada tras el partido, el problema físico no es considerado de una gravedad elevada y no necesitará una intervención quirúrgica.

U.S. forward Christian Pulisic suffered a bone bruise and microfracture in his leg during Monday’s World Cup loss to Belgium, and will be sidelined for several weeks but not months, multiple people briefed on the diagnosis told The Athletic.



Subsequent medical assessments… pic.twitter.com/rIRZcgX8Sx — The Athletic (@TheAthletic) July 9, 2026

El golpe llegó en uno de los momentos más complicados para Pulisic, ya que Estados Unidos terminó quedando eliminado del torneo tras caer ante Bélgica. La despedida mundialista vino acompañada de esta lesión que obligará al jugador a detener su actividad durante varias semanas antes de regresar al campo.

Si bien es cierto que el daño en la pierna del jugador no requiere de una operación ni mucho menos, sí se tendrá que ser prudente con su retorno a la actividad. Se entiende que en caso de que el jugador se fuerce sin recuperarse al cien por ciento, el daño podría agravarse y provocar una lesión mucho más severa.

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El cuerpo médico de la selección de Estados Unidos ha reportado a la gente del Milán, club dueño de la carta del jugador, que se estima una ausencia alrededor de mes y medio para Pulisic. Es decir, el extremo estaría disponible a finales de agosto para tener actividad.

Lo anterior implica que el atacante no podrá realizar pretemporada a la par del resto de la plantilla. Sin embargo, por la fecha límite de ausencia, sí estaría para el inicio de temporada en la Serie A.