Queda definida cuál será la próxima fecha FIFA para la selección mexicana

La selección mexicana ha firmado una buena Copa del Mundo. Si bien es cierto que de nueva cuenta el límite fue la ronda de los octavos de final, las formas que mostró el cuadro nacional dejaron conformes a la gran mayoría de los aficionados que mostró su apoyo a México desde el primer segundo en que la pelota ha rodado.

Ahora, la meta es construir a partir de los mostrado en el Mundial y crecer. Esto será de la mano y dirección de Rafael Márquez, hoy técnico de la selección mexicana como reemplazo de Javier Aguirre. La leyenda de México hará su estreno en la siguiente fecha FIFA, para la cual, el camino del 'Tri' ya ha sido definido.

Contra quién debutaría Rafa Márquez…



Los posibles rivales con fechas:

🇨🇴 Colombia - 26 septiembre

🇵🇪 Perú - 29 septiembre

🇺🇸 Estados Unidos - 3 octubre

🇨🇱 Chile - 6 octubre



Más: https://t.co/6SfqUDNP50 pic.twitter.com/kSRUdJrzyr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 23, 2026

México tendrá cuatro partidos entre finales de septiembre e inicios de octubre. Cabe recordar que este será el nuevo formato de la fecha FIFA con el fin de no afectar el calendario de las ligas.

El primero de los cuatro cotejos será en contra de la selección Colombia. El mismo se jugará el 26 de septiembre de Baltimore. Los 'cafeteros' fueron uno de los grandes animadores del Mundial, aunque, da la impresión que se fueron demasiado pronto, también en los octavos de final.

Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Christopher Morris/ISI Photos/GettyImages

Tres días después el cuadro nacional se medirá contra un seleccionado que no estuvo en la Copa del Mundo, se trata de Perú. Este cotejo se llevará a cabo en el RedBull Arena de la ciudad de Nueva York.

Cuatro días después, desde Arizona, se jugará una nueva edición del clásico de la CONCACAF. La selección mexicana va uno a uno en contra de los Estados Unidos desde Phoenix.

La gira nacional cierra en contra de otro seleccionado que al igual que Perú no ha tenido boleto para el Mundial, Chile. 'La Roja' está por iniciar el camino rumbo a la construcción de una nueva era para ellos tras años de declive y México será uno de los oponentes contra los cuales medirán su nivel en el punto de partida.

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